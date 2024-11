Newcastle 1-0 Arsenal (2 de novembro de 2024) Análise do jogo

O gol de cabeça de Alexander Isak levou o Newcastle à vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal no sábado, em St. James’ Park, com os homens de Eddie Howe desferindo um golpe na busca pelo título do Arsenal com sua primeira vitória em seis jogos na Premier League.

Os Gunners de Mikel Arteta permaneceram provisoriamente em terceiro lugar na classificação com 18 pontos, com os dois times acima deles – Manchester City e Liverpool – jogando ainda neste sábado. Newcastle subiu para o oitavo lugar com 15 pontos.

“Não tivemos o melhor começo [to the season] em termos de desempenho, mas ainda estávamos obtendo resultados”, disse Lewis Hall, zagueiro do Newcastle, à TNT Sports. “Nas últimas semanas, quando jogávamos um futebol melhor, não estávamos obtendo resultados. Isso é algo que podemos construir com certeza.”

Isak marcou seu terceiro gol no campeonato da temporada aos 12 minutos, depois que o Newcastle passou a bola para Anthony Gordon, que então fez um cruzamento certeiro da direita para o sueco de 25 anos, que se esgueirou entre os zagueiros Gabriel e William. Saliba saltou para o canto mais distante, passando por David Raya.

“Isso foi enorme”, disse Isak, que marcou 12 gols nos últimos 12 jogos em casa no campeonato, à TNT. “Um grande jogo contra um grande time, acho que significa muito, uma espécie de declaração para nós e para os torcedores de que podemos vencer este jogo”.

“[Heading] não é minha qualidade mais forte”, acrescentou. “É bom marcar. O cruzamento foi incrível, só tive que pular e colocar a cabeça na bola, então crédito para ele”.

Os Magpies, que venceram o Arsenal pelo mesmo placar na temporada passada em St. James’ Park, fizeram bem em manter os visitantes fora do placar, atacando-os sempre que se aproximavam da área.

Declan Rice cabeceou um cruzamento ao lado da rede nos acréscimos, na melhor chance do dia do Arsenal, e depois segurou a cabeça entre as mãos, frustrado.

O cabeceamento de Alexander Isak no primeiro tempo decidiu a disputa entre Newcastle e Arsenal. Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

A equipe de Arteta desperdiçou várias outras chances, incluindo o cabeceamento de Bukayo Saka, que ele mandou ao lado da rede após cruzamento de Kai Havertz.

Hall também atrapalhou uma excelente chance no primeiro tempo para Mikel Merino, que chutou para o gol em uma área lotada de seis jardas no único chute a gol do Arsenal.

Mas o Arsenal, sem vencer nos últimos três jogos do campeonato, gerou muito pouco contra um time do Newcastle aproveitando o ímpeto da vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea na Copa da Liga, três noites antes.

“Estamos todos um pouco tristes porque queríamos vencer hoje”, disse Saliba, do Arsenal, à TNT Sports. “Infelizmente não fizemos e não jogamos o jogo que queríamos. Merecemos perder hoje, eu acho.

“Temos que ficar juntos”, acrescentou. “Na época passada tivemos um período como este e precisamos de permanecer juntos e ter confiança para sair. Todos acreditamos que vamos regressar”.

A derrota de sábado significa que a equipe de Arteta perdeu jogos consecutivos fora de casa pela primeira vez desde maio de 2022.