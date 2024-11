Newcastle x Arsenal: Arteta não fala sobre corrida pelo título após derrota

Mikel Arteta recusou-se a aceitar as chances de título do Arsenal depois que sua equipe sofreu uma derrota prejudicial por 1 a 0 para o Newcastle United, no sábado.

O cabeceamento de Alexander Isak aos 12 minutos encerrou uma disputa difícil em St James’ Park, na qual o Arsenal teve dificuldades para derrotar os anfitriões e marcou apenas um chute à baliza.

O Arsenal está agora sete pontos atrás do líder Liverpool, após a vitória sobre o Brighton no sábado, e Arteta disse: “Eu entendo isso, mas depois de oito, nove ou 10 jogos no ano passado não conseguimos [talk about the title] e não vamos falar sobre isso agora.

“É sobre como você reage a isso. Não vamos encontrar as palavras ou respostas certas para descrever como nos sentimos. Temos que colocar isso em campo na noite de quarta-feira contra o Inter de Milão.” [in the Champions League].”

Arteta sugeriu que o Newcastle tornou o jogo mais físico após o gol de Isak e acredita que sua equipe deveria ter enfrentado melhor a tarefa.

“Merecemos perder hoje”, disse ele. “Achei que começamos muito bem e fomos muito dominantes. Não defendemos bem a área. Crédito para eles. Eles marcaram um grande gol com uma boa bola.

O Arsenal de Mikel Arteta sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Newcastle United na Premier League. Foto de Stu Forster/Getty Images

“Aí o jogo muda e você começa a jogar um jogo diferente. Você tem que se adaptar e não fizemos isso bem o suficiente.

“Fomos arrastados para um jogo que eles procuravam constantemente e não conseguimos jogar o jogo que queríamos.”