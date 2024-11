O agarramento do caça-tanques com uma mão de Garrett Wilson deixa os Jets boquiabertos

EAST RUTHERFORD, NJ – Perdendo no quarto período, com a temporada de seu time à beira do abismo, o wide receiver Garrett Wilson acertou OBJ 2.0 – uma recepção espetacular com uma mão na end zone que impulsionou o New York Jets para um 21- Vitória por 13 a 13 sobre o Houston Texans na noite de quinta-feira no MetLife Stadium.

O touchdown de 26 jardas de Wilson, seu segundo no jogo, foi o assunto de um vestiário exultante após o jogo. Alguns jogadores disseram que isso os lembrou da icônica recepção de Odell Beckham Jr. para o New York Giants, há 10 anos, no mesmo estádio (mesma end zone, lado diferente).

Outros o descreveram como Michael Jordan. Na verdade, Wilson – no ar – lembrava o logotipo do Jumpman, com as pernas abertas e a mão direita erguida no ar enquanto arrebatava o passe de terceiro para 21 de Aaron Rodgers na frente do cornerback texano Kamari Lassiter.

“Ele parecia ser Jordan”, disse o defensor Javon Kinlaw. “Inacreditável.”

Inicialmente considerado incompleto porque Wilson acertou apenas um pé, os Jets venceram um desafio de replay depois que os árbitros determinaram que sua canela esquerda caiu dentro de campo, na parte de trás da end zone. Com base nas regras, uma canela equivale a dois pés.

“Oh, meu Deus”, disse o técnico interino Jeff Ulbrich. “Quero dizer, eu estava conversando com o árbitro quando eles estavam revisando o jogo. Eu pensei, ‘Só para o bem da posteridade, você tem que deixar isso assim para que fique na história.’ Seria rival da captura de Odell. Foi incrível.”

O wide receiver Davante Adams disse que só viu o replay depois do jogo. Ele brincou com Wilson sobre a captura, dizendo que era tão parecido com o logotipo do Jumpman que ele poderia ter que mudar sua fidelidade ao endosso.

A recepção de Garrett Wilson com uma mão na end zone foi inicialmente considerada incompleta antes que um desafio de replay determinasse que sua canela esquerda caísse dentro de campo para um touchdown. Imagens de Ed Mulholland-Imagn

“Eu disse a ele que ele poderia ser expulso da Adidas depois disso”, disse Adams. “Parecia que aquele estava passando por cima do Jumpman comigo. Vamos ver. Vou conversar com algumas pessoas sobre isso. Não vou dizer que vão substituir o logotipo porque Mike pode não gostar que eu diga isso, mas foi uma pegadinha difícil.”

Não foi apenas acrobático, mas importante, já que os Jets (3-6) quebraram uma seqüência de cinco derrotas consecutivas para preservar suas fracas esperanças nos playoffs. Depois de um primeiro tempo terrível, os Jets marcaram um touchdown nas últimas três tentativas para conseguir uma vitória virtual obrigatória.

Wilson, que teve uma queda crítica na derrota na semana 7 para o Pittsburgh Steelers, terminou com nove recepções para 90 jardas. Seu primeiro touchdown, um arremesso de 21 jardas, também foi agarrado com uma mão. Isso também foi bom, mas seu segundo touchdown pode ser um ponto de virada na temporada.

“Eu estava tipo, ‘Essa é boa, essa é boa. E tem que contar’”, disse Wilson. “Lembro-me de dizer a todos eles, tipo, ‘Vocês estão me dando gás muito cedo. Isso tem que contar, pessoal, vamos relaxar.’ Depois que contou, eu pensei, ‘Sim, tudo bem, agora vocês podem me dizer o que quer que seja.’

Wilson tinha 14 anos quando Beckham fez sua lendária recepção contra o Dallas Cowboys. Wilson estava na casa de sua família no Texas, assistindo com seu pai.

“Cara, no Odell’s, foi diferente”, disse ele. “Ele caiu meio metro. A bola ia cair fora de campo e era Odell, cara. Foi Odell contra os Cowboys. Era esse. Então, para que isso tenha surgido naquela conversa, sou abençoado. Estou honrado.”

O touchdown de Wilson deu aos Jets uma vantagem de 14-10 faltando 12:54 para o fim do quarto período. O argumento decisivo veio quando Rodgers (22 de 32, 211 jardas) lançou seu terceiro passe para touchdown, este de 37 jardas para Adams – seu primeiro touchdown recebido desde que foi negociado pelo Las Vegas Raiders.

Rodgers admitiu que foi “terrível” no primeiro tempo, arremessando apenas 32 jardas, igualando o menor nível de sua carreira. O ponto baixo veio quando o wide receiver novato Malachi Corley, em sua primeira jogada na NFL, atrapalhou a bola para fora da end zone para um touchback – uma grande gafe.

Corley, que recebeu a bola em uma rasteira, teve um caminho livre para a end zone, mas soltou a bola antes de cruzar a linha do gol. Ele comemorou como se tivesse marcado seu primeiro touchdown, mas uma análise de replay confirmou que ele era baixo.

Rodgers chamou isso de peça “boba”. Corley não ficou por perto para falar sobre isso, saindo antes que a mídia pudesse entrar no vestiário. Ulbrich admitiu que estava “definitivamente frustrado, para ser honesto – e com raiva ao mesmo tempo. Mas que oportunidade incrível para esse garoto aprender e crescer. Eu prometo a você, daqui a 10 anos, quando ele ainda estiver jogando nesta Liga, isso nunca mais acontecerá.”

Os Jets ficaram atrás depois de um primeiro tempo desleixado e apático, mas então Wilson marcou. E marcou novamente, com uma pegadinha da qual vão falar por muito tempo.

“Sim, está aí em cima”, disse Wilson. “Só considerando que o palco está montado – está na NFL. Mas quando eu estava na liga infantil, cara, eu costumava ter algumas pegadinhas agora. um pouco.”