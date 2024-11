O árbitro Marc Goddard explica como as mudanças nas regras do oponente no solo e cotoveladas 12-6 foram implementadas no UFC Edmonton

O UFC Edmonton pode apresentar algumas técnicas raramente vistas por seus lutadores.

As mudanças anteriormente aprovadas nas regras unificadas estão em jogo no sábado, no evento Fight Night do UFC em Edmonton, Canadá, especificamente o uso de cotoveladas 12-6 anteriormente proibidas e o que determina se um lutador está no chão e, portanto, incapaz de ser atingido com chutes ou joelhos até a cabeça.

No início da transmissão de sábado, as novas regras foram listadas da seguinte forma:

O cotovelo para baixo ou “12-6” foi removido da lista de faltas

A linguagem referente a um oponente no chão foi atualizada: O lutador está no chão se qualquer parte do corpo (exceto mãos ou pés) estiver em contato com o solo

O árbitro Marc Goddard gravou um vídeo antes do início do evento, explicando melhor as mudanças.

Assista às explicações de Goddard abaixo.

O evento desta noite em Edmonton, Canadá, será o primeiro sob as Regras Unificadas de MMA recentemente revisadas e aceitas. Elaborei uma pequena explicação que pode ajudar a lembrar e esclarecer o que nós, funcionários, devemos procurar agora. Estou animado com a forma como nosso esporte está evoluindo!… pic.twitter.com/LZ1bsuoSBX -Marc Goddard (@marcgoddard_uk) 2 de novembro de 2024

“Qualquer movimento do cotovelo em qualquer posição agora é permitido”, disse Goddard. “O que quero que as pessoas se lembrem é que o movimento, ou seja, o movimento, direto para cima, direto para baixo, agora é legal, mas as áreas-alvo ilegais permanecerão as mesmas. Então, se você vir árbitros ou oficiais conversando com lutadores – geralmente você verá isso acontecer contra a cerca se eles estiverem defendendo uma dupla ou uma simples – o que estamos procurando é que agora não precisamos nos concentrar em o movimento para cima ou para baixo, mas ainda estamos atentos ao fato de que a ponta do cotovelo não pousará em nenhum lugar perto da parte de trás da cabeça ou da nuca. Então isso é uma coisa a lembrar.”

Goddard passou a discutir as novas regras dos lutadores, que ele espera que os fãs fiquem mais intrigados.

“Quando um lutador colocava uma única mão ou punho no tatame, você não poderia dar uma joelhada na cabeça dele”, disse Goddard. “Agora, a nova revisão nos diz que podemos. Portanto, se um lutador decidir colocar a mão no chão, mesmo que seja com as duas mãos, enquanto ainda está em pé, ele pode ser legalmente chutado ou com uma joelhada na cabeça.

“Para ficarem no chão e não poderem levar uma joelhada na cabeça, eles teriam que colocar qualquer outra parte do corpo em contato com o tatame, exceto as mãos. Geralmente, o que você vê são caras sentados ou ajoelhados. Quando fazem isso, não podem mais receber chutes ou joelhadas legais na cabeça, então não podem mais se levantar e jogar.”