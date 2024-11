O final da temporada do San Diego Wave mudou devido a questões de segurança em campo

A final da temporada regular da NWSL de domingo entre San Diego Wave FC e Racing Louisville FC foi transferida para o Lynn Family Stadium em Louisville, Kentucky, devido a um campo impossível de jogar no Snapdragon Stadium em San Diego.

O Snapdragon Stadium estava programado para sediar a partida no domingo, último dia da temporada regular da NWSL.

A liderança do Wave avaliou a superfície no início desta semana e os jogadores entraram em campo na manhã de quinta-feira antes de compartilharem seus sentimentos de que as condições seriam inseguras, de acordo com um porta-voz do Wave. O clube alertou a NWSL e a Associação de Jogadores da NWSL, e um representante da FIFA voou para San Diego na manhã de sexta-feira para avaliar melhor o campo.

O Racing Louisville não foi informado do problema com as condições do campo até a manhã de sexta-feira, disse uma fonte da equipe.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Um porta-voz do Wave disse que o time esgotou todas as opções de locais alternativos mais próximos, incluindo o Torero Stadium, com 6.000 lugares, em San Diego, onde o Wave inicialmente jogou como um time de expansão em 2022, enquanto a construção do Snapdragon Stadium era concluída. O BMO Stadium em Los Angeles e o Titan Stadium em Fullerton, Califórnia, também foram considerados antes da decisão de transferir o jogo para Louisville.

Em nota, a equipe afirmou não ser responsável pelas condições do campo.

“O San Diego Wave FC tomou a difícil decisão de transferir nosso próximo jogo em casa para Louisville, KY, devido a preocupações contínuas com a segurança dos jogadores e do campo no Snapdragon Stadium”, dizia o comunicado.

“A segurança e o bem-estar de todos os jogadores são a nossa principal prioridade, e as atuais condições de campo no Snapdragon Stadium, que são de responsabilidade de terceiros, não atendem aos padrões exigidos para um ambiente de jogo seguro. campo foi conduzido e todas as opções alternativas no sul da Califórnia foram esgotadas, no entanto, a liga finalmente determinou que mudar o jogo para Louisville era a melhor solução.”

Em resposta, as autoridades do Snapdragon Stadium disseram que estavam “decepcionados” com a decisão da liga e afirmaram que o campo era seguro para jogar.

“Estamos decepcionados com a decisão da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) de transferir a partida de domingo do Snapdragon Stadium. Embora reconheçamos que a estética do campo não atende às nossas expectativas desejadas, estamos confiantes em nossa prontidão para jogar uma partida em condições seguras. ”, leia uma declaração em X.

O comunicado acrescenta que estariam investindo recursos para melhorar as condições do campo no futuro.

O San Diego Wave não poderá jogar a final da temporada regular em sua casa, o Snapdragon Stadium. Denis Poroy-USA TODAY Sports

O Racing Louisville está em nono lugar, a três pontos da última colocação do playoff. O Racing deve derrotar San Diego no domingo e ter outros resultados para se classificar para a pós-temporada pela primeira vez.

O jogo, que será transmitido ao vivo pela ESPN, ainda terá início às 17h30 horário do leste dos EUA.

“Ver este jogo acontecer é uma grande oportunidade para o clube, e pretendemos reunir o máximo de apoio possível em curto prazo”, disse o gerente geral do Racing, Ryan Dell, em comunicado. “Os ingressos são baratos, a previsão do tempo parece ótima e um pouco da história do clube pode estar em jogo.

“Convidamos a comunidade a se juntar a nós no domingo no Lynn Family Stadium e se apresentar para o público da ESPN.”

O campo do Snapdragon Stadium tem sido uma monstruosidade para o Wave por várias temporadas e foi uma fonte de críticas em torno do local que sediou o Campeonato NWSL do ano passado. Muitas vezes esteve seco, arenoso e visivelmente descolorido, além de marcas de futebol americano frequentemente visíveis.

O Wave sofreu diversas multas este ano pela má qualidade da superfície de jogo, confirmou uma fonte à ESPN.

O estádio também foi palco da polêmica semifinal da Concacaf W Gold Cup em março, entre Estados Unidos e Canadá, que foi concluída apesar do campo fortemente alagado.

O futebol do estado de San Diego, o atual locatário principal, jogou lá no último sábado em um campo que tinha areia levantando enquanto os jogadores corriam.

O San Diego FC começará a jogar no Snapdragon Stadium em 2025 como um time de expansão da MLS, e o CEO do novo time, Tom Penn, afirmou anteriormente que o aluguel do time garante a primeira escolha nas datas previstas.

A mudança do jogo de domingo para Louisville traz alguma ironia. O ex-técnico do Wave, Casey Stoney, criticou o campo de Louisville no ano passado como uma superfície “notoriamente” ruim quando questionado por que Alex Morgan não estava na escalação para um jogo.

A realocação da partida também encerra um ano tumultuado para o Wave. San Diego ainda pode terminar em último com uma derrota e uma vitória do Houston Dash. Se isso acontecer, marcará a primeira vez na história da NWSL que os vencedores do Shield da temporada anterior terminaram em último.

Stoney foi demitido de forma polêmica em junho, apesar de ter levado a equipe ao NWSL Shield na temporada passada e à melhor temporada de expansão da história da NWSL em 2022.

Cinco ex-funcionários do Wave também alegaram recentemente múltiplas formas de discriminação, assédio sexual, retaliação e demissão injusta por parte do clube em um processo recente contra o Wave e a NWSL.

Os jogadores e equipe do Wave voarão para Louisville na manhã de sábado.

A equipe disse que os detalhes para os torcedores que compraram ingressos para assistir à partida no Snapdragon Stadium serão fornecidos o mais rápido possível.

“Pedimos desculpas aos nossos torcedores, que demonstraram apoio inabalável, e garantimos que estamos trabalhando ativamente com a administração do estádio para resolver este problema”, acrescentou o comunicado de San Diego. “Nossos jogadores, torcedores e comunidade merecem um ambiente seguro e de alta qualidade para cada jogo.”