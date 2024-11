O juiz Mathis diz que os irmãos Menendez merecem sua liberdade

TMZ. com

Em Juiz Matemática diz Érico dar Lyle Menéndez merecem ser homens livres… contar-nos novas evidências de que eles foram supostamente molestados pelo pai que mataram muda totalmente as coisas.

Recebemos o juiz de TV na quinta-feira no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles, e nosso fotógrafo perguntou a ele sobre o Irmãos Menéndez e a sua tentativa de sair da prisão depois de quase 35 anos atrás das grades.

O juiz Mathis diz que se ele estivesse cuidando do caso de sentença, ele reduziria a duração da punição por causa das acusações de abuso sexual e os mandaria para casa o mais rápido possível.

Esta é uma perspectiva bastante interessante aqui… e veremos se o juiz que cuida do caso de Erik e Lyle vê as coisas da mesma maneira.

Se o governo Newsom concede clemência, não haveria necessidade de uma audiência no tribunal e os irmãos seriam instantaneamente libertados… mas com base no que o juiz Mathis está dizendo, parece que eles irão para casa em breve, não importa o que aconteça.