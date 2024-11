O marido de Serena Williams, Alexis Ohanian, teve metade da tireoide removida em meio ao medo do câncer

Alexis Ohanian uma lenda do tênis Serena Williams ‘ marido, detalhou um recente susto de saúde em um post no Instagram … no qual ele diz que removeu metade da tireoide.

O cofundador e empresário do Reddit explicou tudo em um post publicado no dia de Ação de Graças… mostrando uma foto dele com uma cicatriz no pescoço enquanto estava vestido em uma cama de hospital – dizendo que o procedimento ocorreu depois de “rastrear alguns nódulos suspeitos em minha tireoide nos últimos 4 anos.”