O Napoli precisa de orações e muito mais para conquistar o título da Série A, diz Conte

O Napoli é o surpreendente pioneiro da Serie A nesta temporada, mas se quiser permanecer no topo e conseguir o que parecia improvável Scudetto triunfo, então é necessário mais trabalho do que orações, disse o técnico Antonio Conte na sexta-feira.

Na temporada passada, o Napoli terminou em 10º em uma péssima defesa de título, que custou o emprego de dois treinadores. O reinado de Conte começou com uma derrota por 3-0 no terreno do Hellas Verona, na primeira jornada desta campanha, com o novo treinador a considerar a sua equipa como um trabalho em progresso.

Desde então, o Napoli está invicto há nove jogos, vencendo oito e sofrendo apenas dois gols, abrindo uma vantagem de quatro pontos na liderança sobre o atual campeão Inter de Milão.

Quando questionado em entrevista coletiva se ganhar o título nesta temporada seria um milagre, Conte disse: “Sou um homem de fé, mesmo na prática, e conheço apenas uma pessoa que os realiza.

“Rezo sempre, até pela equipe, para que estejam bem, além da minha família também há uma oração pelos jogadores.

“Devemos trabalhar, todos nós, desde o cozinheiro e o kit man para criar algo bonito que possa dar pontos extras em um campeonato.

“Não podemos cometer erros nisso, não estamos em posição de cometer erros. Então, milagres no futebol sempre aconteceram, mas é preciso trabalhar para esperar que isso aconteça, não basta rezar.”

Antonio Conte ingressou no Napoli como técnico em 2024. Foto de SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images

No domingo, o Napoli recebe o Atalanta, que perdeu três dos primeiros cinco jogos, mas agora ocupa o terceiro lugar na tabela após quatro vitórias consecutivas e conquistou a Liga Europa da temporada passada sob o comando de Gian Piero Gasperini, seu técnico desde 2016.

“Eles estão na Liga dos Campeões há anos, é uma equipe que hoje deve ser considerada uma das mais fortes, sem dúvida”, acrescentou Conte.

“Crédito ao clube, a Gasperini, que fez um trabalho extraordinário em todos esses anos e tenho grande respeito por Gian Piero. Quando joguei na Juventus, ele era técnico das camadas jovens.

“Eu o respeito muito, com muito trabalho ele conseguiu resultados, você não ganha a Liga Europa se não for forte”.