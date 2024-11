O técnico do Barcelona, ​​​​Hansi Flick, descarta conversa sobre favoritos da LaLiga

O técnico do Barcelona, ​​​​Hansi Flick, rejeitou a ideia de que seu time substituiu o Real Madrid como favorito para vencer a LaLiga após o 4-0 do fim de semana passado. Clássico ganhar.

A vitória do Barça sobre o Madrid no Bernabéuo décimo em 11 jogos do campeonato sob o comando de Flick, colocou-os com seis pontos de vantagem no topo da tabela.

Eles enfrentam o Espanyol no domingo, no clássico catalão no Estádio Olímpico, e podem ampliar a vantagem para nove pontos, com a viagem do Real Madrid a Valência neste fim de semana adiada devido às enchentes mortais no leste da Espanha.

“Há um longo, longo caminho [to go]”, disse Flick em entrevista coletiva no sábado, quando questionado se o Barça, pouco apreciado no início da campanha, era agora o favorito para conquistar o título.

“Muitas coisas podem acontecer que não esperamos. Estamos de bom humor e com fluxo. Temos que seguir em frente. Esse é o nosso plano. É como sempre agimos, nos preparamos bem para o próximo corresponder.

“Quando vencemos também é positivo festejar, mas depois temos de nos concentrar no próximo jogo. É um longo, longo caminho até ao fim do campeonato.”

Depois de terminar outubro com um recorde de 100% em todas as competições, o que o levou a ser eleito o Treinador do Mês da LaLiga, Flick se prepara agora para seu primeiro derby catalão.

Hansi Flick não considera seu time do Barcelona como favorito ao título. Angel Martinez/Getty Images

Frenkie de Jong, Dani Olmo e Gavi, que saíram do banco na vitória sobre o Real Madrid, estão todos lutando pela primeira vez como titulares depois de retornarem de longos períodos de ausência por lesão.

“Eu sei o que significa, um clássico, o Espanyol contra o Barça”, acrescentou Flick. “Acho que será um jogo difícil. Depois de uma semana realmente ótima, é muito importante dar 100% normalmente com o foco, intensidade e qualidade que temos.

“Estou feliz com [Saturday’s] treinamento. A equipe mostrou a qualidade e o que queremos ver [against Espanyol]. Se fizerem isso, os fãs ficarão felizes.

“Temos mais uma noite, então veremos o que acontece com o [starting lineup]mas agradeço o que vejo de Frenkie. Vocês podem ver no segundo tempo em Madrid, ele nos deu estabilidade, também controle de bola.

“Ele é um jogador fantástico. Veremos. Ele também sofreu uma lesão grave, passou muitos meses sem jogar, então agora começamos com ele e isso nos ajuda a ter mais opções, mais possibilidades.”

O jogo do Real Madrid contra o Valência é um dos dois jogos suspensos da LaLiga neste fim de semana devido às inundações que ceifaram a vida a mais de 200 pessoas.

O jogo do Villarreal contra o Rayo Vallecano também foi cancelado.

Flick enviou uma mensagem de apoio às pessoas afetadas pelas tempestades na Espanha e sugeriu que todos os jogos da primeira divisão do país deveriam ter sido interrompidos esta semana.

“É uma tragédia”, disse ele. “Tivemos isso na Alemanha há três anos. É realmente horrível de ver. Se pudermos apoiar a região, faremos isso, é claro, mas as outras coisas a liga tem que decidir.

“Se eu pudesse tomar a decisão, talvez eu [postpone all the games] porque é uma tragédia para esta região, também para Espanha. Talvez sim.”