Paolo Banchero do Magic é questionável na sexta-feira contra Cavaliers

O superastro do Orlando Magic, Paolo Banchero, foi diagnosticado com uma lesão oblíqua direita e está afastado dos gramados por tempo indeterminado, anunciou a equipe na quinta-feira.

Ele será reavaliado em quatro a seis semanas e seu retorno aos jogos será baseado em como ele responder ao tratamento, disse a equipe.

Banchero sofreu a lesão durante o quarto período da derrota de quarta-feira para o Chicago Bulls.

Escolhas do Editor

Em cinco jogos, Banchero lidera o Magic em pontuação (29), assistências (5,6) e minutos (36,4) disputados por jogo.

Banchero marcou 50 pontos, o recorde de sua carreira, na vitória de segunda-feira sobre o Indiana Pacers, tornando-se o segundo jogador mais jovem a registrar pelo menos 50 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em um jogo na história da NBA, atrás de LeBron James, que conquistou o feito em 2005 contra o Toronto Raptors.

Banchero seguiu com um remate de 31 pontos na derrota de quarta-feira para os Bulls, tornando-o apenas o terceiro jogador com média de 40 pontos em dois jogos na história da franquia, juntando-se às ex-estrelas do Magic Tracy McGrady e Shaquille O’Neal.