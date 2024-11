Patrick Mahomes e Baker Mayfield colocarão sua amizade em risco em um jogo de apostas altas

Baker Mayfield e Patrick Mahomes podem ser rivais em campo agora, mas na verdade eles vão de volta aos tempos de faculdade na Texas Tech. Sim, você leu certo! Antes de começarem a jogar na NFL, ambos eram Red Raiders. Baker, o Bucs QB, iniciou sua jornada universitária em 2013, um ano antes de Mahomesembora tenha sido convocado um ano após o 2 vezes MVP.

Baker falou recentemente sobre seus primeiros dias com Mahomes durante uma entrevista com Rich Eisen. Ele mencionou: “Sim. Estamos perto. Pat é um cara legal. Isso remonta a quando eu ainda estava na Texas Tech, recebendo-o em sua visita oficial. Só conhecer o cara como pessoa e aí quando eu saí você sabe vendo de longe o que ele tem conseguido fazer.” É legal ver que a amizade deles remonta aos tempos de faculdade.

Você consegue imaginar Baker, de 18 anos, mostrando o campus a Mahomes? Bem, isso aconteceu. Baker recebeu Mahomes em sua visita à Texas Tech quando Patrick estava pensando em assinar com a equipe.

Baker brincou sobre a visita deles, dizendo: “Já faz muito tempo. O jovem Baker e o jovem Pat. Eu tinha 18 anos. Você sabe como são as visitas oficiais na faculdade quando você está tentando garantir que um cara se divirta. Você o leva para a biblioteca e faz a prova de estudo. Você viu Kumbaya.” É muito engraçado imaginar essas duas futuras estrelas da NFL fazendo sucesso juntas.

O vínculo improvável de Baker e Patrick

Apesar da amizade deles, Baker teve que suportar o peso da cruzando o Rio Vermelho para jogar pelo Oklahomaenquanto Mahomes ficou com a Texas Tech. Mas ei, tudo deu certo para os dois no final. Eles até se enfrentaram em campo algumas vezes na faculdade, com Baker saindo por cima nas duas vezes. Lembra daquele jogo maluco de 66-59? Sim, ambos os QBs arremessaram mais de 1.400 jardas. Isso é simplesmente alucinante.

Está claro que Baker e Patrick têm muito respeito um pelo outroe é incrível vê-los ter sucesso na NFL depois dos dias de faculdade juntos. Como disse Baker: “Foi na faculdade que nos conhecemos como pessoas e como atletas.” É muito legal ver como seus caminhos se cruzaram da faculdade para os profissionais.

Então, da próxima vez que você ver Baker e Patrick se enfrentando em campo, lembre-se de que a conexão deles vai muito além de suas carreiras na NFL. Eles são dois caras que remontam aos tempos de faculdade e têm muito respeito mútuo.