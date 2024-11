Patriots QB Drake Maye limpa protocolo, vai começar contra Titans

NASHVILLE, Tennessee – O quarterback do New England Patriots, Drake Maye, liberou o protocolo de concussão e será titular no jogo de domingo contra o Tennessee Titans, anunciou o time no sábado.

Maye entrou no protocolo no segundo quarto da vitória dos Patriots por 25-22 sobre o New York Jets no último domingo. Ele foi um participante limitado nos treinos de quarta, quinta e sexta desta semana.

Terceira escolha geral no draft de 2024, Maye foi nomeado titular dos Patriots na semana 6, depois que o veterano Jacoby Brissett abriu o ano como o melhor zagueiro. Maye ajudou a desencadear o que era um ataque estagnado, indo para 53 de 84 para 564 jardas, com cinco touchdowns e duas interceptações. Ele adicionou 13 corridas para 114 jardas e um touchdown.

Em uma corrida de 18 jardas no primeiro quarto da semana passada, Maye estava prestes a escorregar no final da corrida quando o capacete do linebacker dos Jets, Jamien Sherwood, fez contato com a parte de trás do capacete de Maye. Maye demorou a se levantar, mas permaneceu no jogo por mais quatro jogadas.

Depois que Maye foi para a linha lateral após um punt, o observador independente de concussões da NFL pediu que o quarterback fosse avaliado, de acordo com o técnico Jerod Mayo. Brissett assumiu o resto do jogo e ajudou a levar o time à vitória de recuperação, com Mayo dizendo que Maye lhe disse no intervalo que esperava retornar no segundo tempo.

O coordenador ofensivo dos Patriots, Alex Van Pelt, disse na quinta-feira que os Patriots não querem limitar a corrida de Maye, mas enfatizou que ele deve estar atento quando ele decolar.

“Você odeia tirar isso de um jogador. Esse é um ponto forte dele, a habilidade de sair do bolso”, disse Van Pelt. “A única coisa sobre a qual conversamos foi sobre estar seguro no escorregador. Muitas vezes você entra no espaço e se sente limpo e pode andar primeiro, que é o que treinamos em espaço aberto. Portanto, os zagueiros que evitam lesões muitas vezes encontrarão um lugar tranquilo indo de cabeça e caindo nesse aspecto.

“É algo com que continuamos a trabalhar com ele – entender o que está ao seu redor nessas situações. Mas, no final das contas, entramos em todos os jogos pedindo a ele que proteja a bola e se proteja.

Contra os Titans (1-6), os Patriots (2-6) procuram vencer jogos consecutivos pela primeira vez desde outubro de 2022.