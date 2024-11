Paul Bissonnette agredido no restaurante Scottsdale

Ex-jogador do Arizona Coyotes Paulo Bissonnette foi agredido em um bar na área de Scottsdale no sábado à noite … depois que BizNasty interveio e parou um grupo de jogadores de golfe bêbados que estavam causando problemas!

“Houve uma certa confusão acontecendo no bar”, disse Bissonette. “Era um bando de jogadores de golfe bêbados. As coisas obviamente continuam a piorar. Eles pediram para um cara sair, e um cara ficou na cara do técnico e colocou as mãos nele.”