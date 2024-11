Penn State QB Drew Allar fora do relatório de lesão contra Ohio State

O quarterback da Penn State, Drew Allar, deve jogar no confronto principal do Big Ten no sábado contra o número 4 do Ohio State.

Allar perdeu o segundo tempo da vitória da semana passada sobre Wisconsin depois de sofrer uma lesão no joelho esquerdo, mas não foi listado no relatório de lesões do número 3 do Nittany Lions na manhã de sábado.

O técnico da Penn State, James Franklin, disse no início desta semana que Allar poderia ser uma decisão durante o jogo e que o reserva Beau Pribula tiraria fotos com Allar no treino.

Allar ocupa o 10º lugar nacionalmente com um QBR de 83,6. Ele completou 71,3% de seus passes para 1.640 jardas e totalizou 15 touchdowns com quatro interceptações.

O atacante titular da Penn State, Dani Dennis-Sutton, será uma decisão durante o jogo, disse uma fonte a Pete Thamel da ESPN. Dennis-Sutton, listado como questionável, deverá se aquecer e tentar jogar.

Informações de Jake Trotter da ESPN foram usadas neste relatório.