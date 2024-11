Pep Guardiola: A crise de lesões do Man City não é desculpa para uma derrota surpreendente

A crise de lesões do Manchester City custou caro, já que os campeões viram uma série de 32 jogos sem perder na Premier League chegar a um final surpreendente com uma derrota por 2 a 1 para o Bournemouth no sábado, mas o técnico Pep Guardiola preferiu não usar as lesões como desculpa.

A derrota deixou o City para o segundo lugar, dois pontos atrás do Liverpool, que se recuperou e venceu o Brighton & Hove Albion por 2 a 1.

“Não sei o que teria acontecido. Gostaria de dizer se esses jogadores [weren’t injured]teríamos vencido, mas ninguém sabe”, disse Guardiola aos repórteres. “Os caras dão tudo, mas não o suficiente para competir contra aquele time naquele momento”.

A derrota do City veio logo após uma derrota no meio da semana para o Tottenham Hotspur, na quarta rodada da Copa da Liga.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Guardiola disse que seu time pagou o preço pela falta de intensidade na vitória do Bournemouth com gols de Antoine Semenyo e Evanilson.

“Não conseguimos igualar a intensidade”, disse ele. “Todas as situações com bolas longas, não conseguimos vencer.

“E quando você não ganha esse tipo de bola para Semenyo e outros, nossos zagueiros e atacantes têm que defender mais fundo.

“Temos jogadores com ritmo e os outros jogadores têm falta de ritmo porque não pudemos treinar devido a lesões. Mas sabíamos disso.”

Pep Guardiola viu a invencibilidade de 32 jogos do Man City ser encerrada pelo Bournemouth. Catherine Ivill – AMA / Getty Images

Na sexta-feira, Guardiola disse que incentivou suas estrelas a jogarem com dor “como Rafael Nadal” e temia ter apenas 11 jogadores seniores aptos para jogar no jogo contra o Bournemouth.

O City já sentia falta de Jack Grealish, Rodri e Oscar Bobb e na sua entrevista antes do jogo Guardiola disse que Rúben Dias e John Stones também foram “descartados por um longo tempo”.

O capitão Kyle Walker foi um dos vários jogadores que não deveriam jogar no sábado, mas foi titular, enquanto Kevin De Bruyne estava de volta ao banco após uma longa ausência por lesão.

“Kyle em 16 dias não treinou nenhuma sessão conosco, fez um esforço incrível”, disse Guardiola, acrescentando que vários outros jogadores tiveram “problemas”.

“[But] não se trata apenas disso”, acrescentou o chefe da cidade.[Bournemouth] foram difíceis de jogar no primeiro tempo; no segundo tempo fomos muito melhores.”

Walker disse que se o City tivesse tido a sorte de ter corpos mais saudáveis, vários jogadores doentes poderiam ter descansado.

“Provavelmente idealmente, mas não estamos nessa posição”, disse ele. “Não usamos isso como desculpa, você tem que dar todo o crédito ao Bournemouth.”

O City tem pouco tempo para se recuperar, pois se dirige a Lisboa para enfrentar o Sporting pela Liga dos Campeões, na terça-feira.

“É o cronograma que estabelecemos, sem desculpas”, acrescentou Walker.

A vitória do Bournemouth foi a primeira sobre o City na história do clube da costa sul e fez com que os torcedores do Cherries no Vitality Stadium gritassem atrevidamente: “Podemos jogar com você todas as semanas?”

“Estou muito satisfeito. Uma coisa é vencer o City, mas outra é jogar melhor”, disse o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola. “Jogamos sem medo, tentamos pressionar quando podíamos e defender quando era necessário.

“Você sabe que tem que estar no seu melhor nível [to beat a top team] e esperar que eles não tenham seu melhor dia.”

Informações da Reuters contribuíram para este relatório.