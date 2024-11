Peter Rosenberg diz que a equipe de Drake fez movimentos terríveis em Kendrick Beef, processo incluído

no Hot 97 Pedro Rosenberg está profundamente decepcionado com Drake mas ainda mais, NÃO acredito que ele tem uma equipe aconselhando-o a fazer todos os movimentos errados na sua opinião!!!

Rosenberg entrou no “TMZ Live” com Harvey dar Carlos na terça-feira, logo após o processo de difamação de Drake por Kendrick LamarA letra de ‘Not Like Us’ … as partes desagradáveis ​​​​de ser um pedófilo particular.