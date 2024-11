Por que a treinadora Stephanie White é adequada para Fever, Clark

De todas as mudanças de treinador principal na WNBA nesta entressafra, a mudança de sexta-feira pode ser a maior.

O Indiana Fever nomeou Stephanie White como sua nova treinadora principal, incumbindo-a de liderar Caitlin Clark e um time Fever que poderia atrair mais atenção e escrutínio do que qualquer time na história da WNBA.

White retorna a Indiana após um mandato de dois anos no Connecticut Sun. White foi a técnica principal do Fever por duas temporadas em 2015 e 2016 e tem uma longa permanência na organização: quatro anos como jogadora no início de 2000 e mais quatro como assistente (incluindo a temporada do campeonato de 2012 do Fever) antes de sua liderança. período de treinamento. O Sun anunciou a saída de White na segunda-feira, um dia depois de o Fever anunciar que estava deixando o ex-técnico Christie Sides.

A ESPN analisa o que o retorno de White significa para Clark, o Fever e o cronograma do campeonato, e para onde o Sun irá a partir daqui.

White é uma boa opção para Indiana? Quais são os maiores trunfos que ela traz para a Fever?

Michael Voepel: Ela se encaixa bem. Em mais de 20 anos como treinadora, ela cresceu muito. White foi uma parte fundamental do título WNBA de 2012 do Fever como assistente de Lin Dunn. Ela já trabalhou para Kelly Krauskopf, que voltou ao Fever como presidente. E como analista de transmissão de basquete universitário, White convocou vários jogos de Clark em Iowa e a conhece bem.

White também é uma lenda do basquete em Indiana. Uma superestrela na Seeger High School em West Lebanon, Indiana, na década de 1990, ela levou Purdue ao único campeonato de basquete feminino da NCAA do Big Ten em 1999. Ela jogou cinco temporadas da WNBA, incluindo quatro com o Fever, e começou a treinar na faculdade nível na Ball State em 2003. White mudou-se para treinador da WNBA em 2007 como assistente do Chicago Sky antes de passar 2011-2016 com o Fever como assistente e depois treinador principal.

White foi o técnico principal do Vanderbilt de 2016 a 2021, mas teve menos sucesso lá do que no jogo profissional. Em suas duas temporadas com o Sun, White teve um recorde de 55-25 e chegou às semifinais em ambos os anos, vencendo o prêmio de técnico do ano da WNBA em 2023. Alyssa Thomas foi a vice-campeã MVP na primeira temporada de White e DiJonai Carrington foi o jogador que mais melhorou na liga. nesta temporada.

White treinou contra Clark and the Fever este ano, fazendo 3-1 na temporada regular e vencendo o Indiana por 2-0 nos playoffs. As brancas podem usar esse conhecimento de observação e preparação para ajudar a febre a melhorar em 2025.

jogar 1:55 Como Caitlin Clark abriu seu caminho como Novata do Ano da WNBA Chiney Ogwumike relembra a temporada recorde de Caitlin Clark que a levou a se tornar a Estreante do Ano da WNBA.

Onde White pode ajudar Clark a crescer mais?

Voepel: White sabe o que é ser uma jogadora em destaque que deseja que seus companheiros se sintam igualmente valorizados. Esse foi o seu papel em Purdue, e ela viu Clark navegar pelas mesmas circunstâncias em Iowa e com o Fever. Clark é uma estudante de basquete que aprende com todos que pode. Clark conhece a história de White e os pontos em comum que eles têm, mesmo que 25 anos separem as ex-estrelas do Big Ten.

White como treinador principal da WNBA Uma olhada na carreira de treinadora profissional de Stephanie White. – Pesquisa ESPN 2015-2016 2023-2024 Equipe Febre Sol Registro 37-31 55-25 Ganhar por cento 0,544 0,688 Aplicativo de playoffs 2 2 Recorde dos playoffs 6-6 7-7

E embora já estivessem familiarizados um com o outro, agora têm um propósito comum. White trabalhará com Clark para permanecer agressivo como passador enquanto reduz as viradas, como aproveitar seus pontos fortes contra seus pontos fracos na defesa e como continuar crescendo como líder – equilibrando o jogo com paixão e mantendo a calma.

Alexa Philippou: Uma diferença notável em relação à última vez que White treinou o Fever: esses times já haviam vencido um campeonato e contavam com mais veteranos, principalmente com a jogadora da franquia Tamika Catchings no crepúsculo de sua carreira. (A última temporada de Catchings também foi a última de White em Indianápolis.) As equipes Sun de 2023 e 2024 de White também foram semelhantes; eles não ganharam um título, mas os jogadores foram regulares pelo menos nas semifinais da WNBA.

Assumir um time mais jovem de Indiana, movido por duas escolhas recentes em primeiro lugar e muitos outros talentos verdes apresenta uma dinâmica diferente. Será fascinante ver como o processo de construção de Indiana se desenrolará nos próximos anos, com Clark e Boston à beira do estrelato e em uma franquia tão ávida por uma sequência profunda nos playoffs após uma longa seca.

O que a contratação de White significa para o teto da Febre em 2025 e além?

Philippou: A temporada de 2025 marcará uma nova era para a organização, em que os riscos são mais altos do que nunca. Krauskopf está de volta para servir como presidente, e Amber Cox chega de Dallas como gerente geral de Indiana, com Dunn assumindo a função de consultor sênior.

Ao adicionar White, as intenções do Fever são claras: um dos melhores treinadores da liga desde seu retorno em 2023 terá a tarefa de levar Clark, Aliyah Boston e, idealmente, Kelsey Mitchell de volta ao topo da montanha que o Fever alcançou em 2012. Seu objetivo é transformar um time que sai de sua primeira vaga nos playoffs desde 2016 em um verdadeiro candidato.

Nas três vezes anteriores em que as franquias escolheram o primeiro lugar consecutivo – o Las Vegas Aces e o Seattle Storm duas vezes – venceram campeonatos cada uma em quatro anos. A contratação de White indica que o Fever está planejando fazer o mesmo.

Stephanie White jogou pelo Indiana de 2000 a 2004, foi assistente técnica no time campeão da WNBA de 2012 do Fever e foi a técnica principal do Indiana nas temporadas de 2015 e 2016. Williams Paul/Icon Sportswire/Corbis/Icon Sportswire via Getty Images

Sair de Sides foi a decisão certa para Indiana?

Kevin Pelton: É aqui que o momento é importante. Não acho que Sides merecesse ser demitido com base em suas duas temporadas no Fever, mas também acho que White é um upgrade nos bastidores. A forma como as coisas aconteceram, com o Chicago Sun-Times relatando na semana passada que Indiana era finalista para contratar White antes que o Fever demitisse Sides, foi, na melhor das hipóteses, confusa. Mas se White liderar o Fever nos playoffs, isso provavelmente não fará parte da história daqui para frente.

No ano passado, o Fever teve o melhor ataque da WNBA por posse de bola após seu início de 2 a 9, mas ficou em 10º lugar entre 12 na classificação defensiva.

Isso não recai inteiramente, nem mesmo principalmente, sobre Sides. Ela herdou um time que ficou em último lugar na defesa em 2022, antes da chegada de Boston e Clark, e Indiana carecia de tamanho na ala e profundidade defensiva na quadra de ataque. Ainda assim, White manteve Connecticut entre as defesas de elite da liga nas últimas duas temporadas, apesar da considerável rotatividade no elenco, então trazê-la é, sem dúvida, uma questão de construir uma defesa do calibre do campeonato para acompanhar um ataque que já está pronto para o horário nobre.

Onde a partida das brancas deixa o Sol?

Pelton: Nenhuma equipe da WNBA foi capaz de resistir melhor à rotatividade tanto no elenco quanto nas laterais do que Connecticut. Apenas Thomas permanece na rotação treinada por Curt Miller que chegou às finais de 2019, mas a sequência de avanço do Sun para as semifinais ou além é agora de seis anos e continua aumentando. No entanto, com Thomas, DeWanna Bonner e Brionna Jones sem contrato para 2025 (embora Thomas possa ser designado o jogador principal de Connecticut) e White fora, esse histórico parece mais tênue do que nunca.

A questão óbvia aqui é se Miller poderá retornar depois que o Los Angeles Sparks o demitiu em 24 de setembro, dando início à rotatividade de treinadores da WNBA. Em sete anos em Connecticut, ele ganhou o prêmio de técnico do ano da WNBA duas vezes e levou o Sun às finais duas vezes. Assim como White fez para modernizar o ataque de Connecticut com espaçamento melhorado, o time teria dificuldade em fazer melhor do que Miller como substituto.

Philippou: A presidente do Sun, Jen Rizzotti, disse à ESPN que o técnico de Connecticut deve estar preparado para liderar o time e a franquia em um momento incerto. Mesmo depois do próximo inverno, a maior parte da liga atingirá a agência gratuita em 2026, quando um novo CBA provavelmente entrará em vigor.

A franquia – que foi comprada pela tribo Mohegan e transferida de Orlando antes da temporada de 2003 – é um time de pequeno mercado e não tem a reputação de ter os recursos dos Aces, Phoenix Mercury ou New York Liberty.

Mas Rizzotti reconheceu que os diretores de toda a liga sabem que terão que vender jogadores para suas franquias nos próximos anos. “E para mim”, disse ela, “isso serão instalações, isso será cultura, isso será apoio para nossos jogadores fora da quadra de qualquer maneira que pareça. vamos ter certeza de que estamos em posição de competir com outras equipes da liga nesse aspecto.”

Não há nenhuma palavra oficial sobre se um local de treino pode ser iminente – quando eles não podem praticar na Mohegan Sun Arena, a equipe treina no Mohegan Tribal Center, do qual eles não têm uso exclusivo. Quando questionado sobre a possibilidade de construir um, Rizzotti disse: “Meu grupo de proprietários está muito consciente do nível de investimento que precisa ser feito para que continuemos competitivos. uma equipe da WNBA significa ir para o futuro e eles estão preparados para apoiar isso”.