Por que o título dos Dodgers na World Series justifica Dave Roberts

Blake Treinen olhou para seu banco de reservas, viu o técnico Dave Roberts emergir dele e, por um momento, sentiu-se desmoralizado. Havia dois corredores com um eliminado na oitava entrada. O Los Angeles Dodgers manteve a vantagem de uma corrida, uma multidão de cerca de 50.000 pessoas no Yankee Stadium voltou à vida e Treinen, navegando em sua terceira entrada, estava exausto. Mas o título estava a apenas cinco eliminações de distância. Giancarlo Stanton, o homem esperado, deveria ser seu principal confronto. Treinen não queria ir embora – e Roberts não pretendia intervir.

Ele chegou para encorajar. Para confortar.

Roberts, perto do final de seu nono outubro cheio de tensão como técnico dos Dodgers, colocou as duas mãos no peito de Treinen para acalmar seus nervos.

“Concentre-se”, Treinen se lembra de ter ouvido. “Este é o seu último cara.”

Roberts assistiu do banco de reservas enquanto Treinen induzia um pop-up inofensivo para Stanton no primeiro arremesso. Quando ele viu Freddie Freeman acenando para ele com o canto do olho, ele confiou nos instintos de seu primeiro base e deixou Treinen ficar para outro rebatedor, Anthony Rizzo, e rugiu quando isso resultou em uma eliminação no final do inning. No nono, sem mais opções legítimas de alívio, ele recorreu a Walker Buehler – um titular que não jogava fora do bullpen desde 2018 – e viu ele se aposentar com facilidade por três New York Yankees consecutivos.

Os Dodgers haviam conquistado um campeonato, o culminar de um mês em que Roberts parecia apertar todos os botões corretos. Ele confiou quando parecia certo, intercedeu quando precisou, saiu do roteiro quando os momentos exigiam e navegou em outubro com um senso apurado do pulso de sua equipe. Ficou mais óbvio no final, no jogo 5 da World Series na noite de quarta-feira – 24 horas depois de um jogo bullpen, com seu arremessador titular registrando apenas quatro eliminações, enquanto usava um recorde de sete apaziguadores na disputa do título.

“Esse é um dos melhores jogos que já vi gerenciados”, disse Freeman, o MVP da World Series. “Isso foi especial.”

Por quase uma década, Roberts tem sido o membro mais destacado de uma organização que se destacou continuamente durante a temporada regular e ficou aquém dos playoffs. Cada verão dominante foi creditado a um elenco repleto de estrelas e um front office astuto, deixando Roberts para absorver a culpa quando as coisas deram errado no outono.

Este mês de outubro, porém, serviu como palco de defesa de Roberts – e pode ter consolidado seu lugar no Hall da Fama. Suas manobras mitigaram uma rotação inicial com poucos jogadores. Seu otimismo ancorou uma equipe que precisava desesperadamente disso.

“Para ser honesto, Dave é a verdadeira razão pela qual estamos aqui”, disse Mookie Betts em meio a uma estridente celebração com champanhe na sede do clube visitante do Yankee Stadium. “Eu sei que se fala muito sobre Doc, mas Doc é o melhor, cara. Doc ama cada pessoa aqui, Doc tem confiança em cada pessoa aqui, Doc nunca perdido confiança em ninguém aqui. E não importa o que passamos, ele sempre foi positivo.”

O momento decisivo, disseram muitos de seus jogadores, aconteceu em setembro – especificamente, 15 de setembro em Atlanta.

Tyler Glasnow estava entre as atrações principais da entressafra de US$ 1 bilhão dos Dodgers, trazido para ancorar uma rotação que decepcionou nos últimos outubro. Mas o cotovelo de Glasnow não respondia. Em 14 de setembro, exames revelaram que ele havia sofrido uma entorse que encerraria sua temporada, a última de uma série de lesões devastadoras no arremesso que afetariam o time.

Os Dodgers sofreram outra derrota apática para o Atlanta Braves naquela noite, sua sétima derrota em 12 jogos. O Arizona Diamondbacks e o San Diego Padres estavam atrás do topo da divisão, e os Dodgers não sabiam se teriam arremessos suficientes para passar de outubro.

“Parecia que durante todo o ano recebemos golpe após golpe”, disse Max Muncy, terceira base. “E então os caras voltavam, e então outro golpe, e os caras voltavam. Finalmente parecia que estávamos virando a página e começando a ver mais caras voltando do que caindo. lançar o resto do ano, e foi tipo, ‘Cara, de novo não.’ Foi apenas um grande chute no estômago.”

Roberts não gosta de reuniões de equipe; ele prefere conversas individuais com os jogadores. Mas na tarde de 15 de setembro pareceu apropriado. O fato de ser o Dia de Roberto Clemente proporcionou uma entrada ideal. Ele apresentou isso como uma oportunidade para educar os jogadores sobre o legado de Clemente, mas usou-o principalmente para oferecer-lhes um lembrete importante: que muitos All-Stars, MVPs e futuros membros do Hall da Fama ainda pontilhavam seu clube. Que ainda possuíam mais talento do que qualquer outra equipe do esporte, independentemente de quem não estivesse mais disponível. Que eles ainda eram bons o suficiente para vencer tudo. Naquela noite, os Dodgers venceram com folga os Braves enquanto caminhavam para vencer 11 dos últimos 14 jogos da temporada regular.

A positividade de Roberts definiu sua carreira gerencial, e esta equipe talvez precisasse dela mais do que qualquer outra.

“Ele é um eterno otimista, pela maneira como inspira isso em nossos rapazes”, disse o presidente de operações de beisebol dos Dodgers, Andrew Friedman. “Este ano tivemos mais adversidades e diferentes caras e rapazes sentindo o peso disso. E para eles continuarem respirando esse otimismo, falar sobre quantos bons jogadores ainda temos aqui, acho que foi uma parte significativa de terminarmos fortes. e fazendo o que fizemos em outubro.”

Roberts navegou no escândalo de apostas Ippei Mizuhara, que levou à demissão do intérprete de longa data de Shohei Ohtani. Ele apoiou Freeman enquanto seu filho lutava contra um ataque temporário de paralisia. Em campo, ele administrou uma situação delicada em torno de outra estrela, Betts, que fez a transição da segunda base para o shortstop e mais tarde teve que aceitar um retorno ao campo direito e sair da posição inicial. Ele manobrou através de uma série de lesões – de Betts a Muncy, Yoshinobu Yamamoto a Glasnow, Treinen a Brusdar Graterol. E ele ajudou os Dodgers até outubro, enquanto organizava jogos bullpen rotineiramente.

“É gratificante”, disse Roberts. “Os jogadores tiveram um bom desempenho e, sim, coloquei-os em posições que considerei corretas e as decisões deram certo. Mas muito disso é a confiança que meus jogadores têm em mim. E esta é a primeira equipe em que realmente senti que a confiança era nos dois sentidos e que, independentemente de qualquer decisão que eu tomasse, eles me apoiariam 100 por cento.

A adesão total este ano, disse Roberts, ocorreu porque nomes como Freeman, Betts, Muncy e Hernandez “foram meus maiores apoiadores”.

“Eu só acho que a partir daí, todo mundo realmente teve total confiança.”

Desde que Roberts assumiu na temporada de 2016, os Dodgers registraram uma porcentagem de vitórias na temporada regular de 0,627 – a maior de todos os tempos para qualquer técnico (mínimo de 250 jogos). Esse trecho incluiu apenas um campeonato, conquistado em meio à temporada de 2020, encurtada pela pandemia. Liderar os Dodgers para outro, dando-lhes o primeiro título da temporada completa desde 1988, colocou-o ao lado de Walter Alston e Tommy Lasorda como os únicos treinadores dos Dodgers a ganhar vários anéis.

“Isso deveria significar tudo para ele”, disse o técnico da primeira base dos Dodgers, Clayton McCullough. “Isso deveria significar para todos aqueles que já duvidaram, que já criticaram, nunca mais fazer isso – confiar no que esse cara está fazendo.”

Um campeonato é o culminar de todos os aspectos de uma organização. Foi a propriedade que deu luz verde aos enormes compromissos financeiros durante o inverno. Foi a diretoria que fez acréscimos críticos no meio da temporada. Foi a equipe de treinamento que trabalhou diligentemente para orientar Freeman durante sua série de lesões em outubro. Foi o departamento de olheiros que passou semanas encontrando brechas para os Dodgers exporem na World Series. E foram os jogadores que, no meio da adversidade, se uniram.

Mas as impressões digitais de Roberts estavam por toda parte.

“Estou orgulhoso disso”, disse Roberts, com o uniforme encharcado de champanhe ao deixar a sala de entrevistas dentro de um Yankee Stadium vazio após a vitória na World Series. “Legado é algo de que me orgulho. Sou fã de beisebol. Acho que faço o que é certo no jogo. Adoro jogadores; acho que faço o que é certo em relação aos jogadores – jogadores que jogam para mim, jogadores que competem contra nós. Acho que minha lealdade aos Dodgers, a torcida, a organização são minhas prioridades. Para ganhar outro campeonato, acho que vou deixar as pessoas falarem sobre meu legado. dos homens.”