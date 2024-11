Prefeitura de Penedo e Sebrae ofertam novos cursos gratuitos para Guias de Turismo e profissionais do setor

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e o Sebrae Penedo estão ofertando cursos destinados aos Guias e Informantes de Turismo e demais profissionais do setor.

As capacitações são totalmente gratuitas e suas inscrições já estão abertas, de forma on-line nos links abaixo.

O cursos de Atendimento ao Cliente acontecerá no dia 06 de novembro e o de Marketing no dia 13 de novembro. Já o aprendizado sobre Precificação acontece em 19 de novembro. Todos eles serão ministrados por instrutores especialistas do Sebrae.

“Capacitar guias, informantes e profissionais do setor é um dos compromissos do Prefeito Ronaldo Lopes, visto que o investimento em qualificação da mão de obra local contribui diretamente no desenvolvimento do setor do turismo e na consolidação de Penedo como destino turístico”, destaca Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

O gestor da SETUREC ressalta ainda que, além da oportunidade para aprimorar conhecimentos, a custo zero para os participantes, as capacitações resultam em melhor qualidade na prestação dos serviços para turistas e visitantes.

Para se inscrever, basta escolher o curso que deseja e preencher o formulário. Vale lembrar que pode ser escolhida mais de uma opção.

Curso de Atendimento ao Cliente

Link: https://doity.com.br/curso-atendimento

Inscrições até dia 05 de novembro

Curso de Marketing

Link: https://doity.com.br/curso-atendimento-244883-20241021111224

Inscrições até o dia 12 de novembro

Curso de Precificação

Link: https://doity.com.br/curso-atendimento-244883-20241021111219

Inscrições até o dia 18 de novembro

Os cursos vão acontecer na sede da SETUREC, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, 56, Centro Histórico, próximo ao Colégio Imaculada Conceição, sempre das 17h às 21h.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC