Preso suspeito de matar homem que transmitiu HIV para três pessoas em Marechal

Um homem foi condenado a dez anos de prisão, na tarde dessa quinta-feira (24), por ter envolvimento no assassinato de uma pessoa portadora de HIV que transmitiu o vírus a três pessoas da mesma família. O crime ocorreu em 2018, em Marechal Deodoro, Região Metropolitana de Maceió, mesmo local em que a sentença foi efetuada.

De acordo com informações do portal Deodorense Notícias, os agentes do 17º DP de Marechal Deodoro foram responsáveis por prender o suspeito.

O CRIME

No dia 14 de outubro de 2018, o suspeito, acompanhado de mais duas pessoas, desferiu diversos golpes de arma branca contra José Antônio Araujo de Carvalho, de 38 anos.

O trio deixou a vítima nas proximidades da beira da Lagoa, no Sitio Salgado na Ilha de Santa Rita em Marechal Deodoro.