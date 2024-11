Prévia do UFC Edmonton: Quão altas são as apostas para Brandon Moreno e Amir Albazi na luta principal?

Depois de um evento selvagem do UFC 308 no fim de semana passado, o UFC retorna ao Great White North com algumas ações de artes marciais mistas de alto risco e, no evento principal, o bicampeão peso mosca Brandon Moreno busca voltar ao caminho certo contra o desafiante emergente Amir Albazi. Será que Moreno conseguirá garantir outra oportunidade de campeonato com uma vitória?

Antes do UFC Edmonton, Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, antecipam o card de sábado, luta principal entre Moreno e Albazi, onde qualquer um pode vencer e como uma derrota pode ser desastrosa. Além disso, os tópicos incluem o co-evento principal de cinco rounds no peso mosca entre Erin Blanchfield e a ex-campeã peso palha Rose Namajunas, Derrick Lewis retornando contra o contundente Jhonata Diniz, outros combates de destaque e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC Edmonton acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.