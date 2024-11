Previsões do UFC Edmonton – Luta de MMA

Brandon Moreno e Rose Namajunas sabem o que é ser campeão do UFC. Eles fizeram isso duas vezes. Uma terceira corrida para o ouro é uma escalada muito alta?

Essa é a questão que os dois lutadores enfrentam no sábado, ao entrarem em lutas cruciais. Moreno enfrenta Amir Albazi na luta principal do peso mosca do UFC Edmonton, na esperança de se manter na divisão que reinou em duas ocasiões. “The Assassin Baby” não parece ter perdido um passo, apesar de duas marcas vermelhas em seu livro, já que lutou cinco rounds com Brandon Royval e Alexandre Pantoja apenas para ficar aquém do placar.

Tendo perdido para Pantoja três vezes, o melhor caminho de Moreno de volta à disputa pelo título é derrotar Albazi e torcer para que Pantoja perca o cinturão para Kai Asakura no UFC 310. A tarefa em mãos não é nada fácil.

Albazi ainda não perdeu em cinco partidas no UFC, embora sua luta mais recente contra Kai Kara-France tenha gerado alguma polêmica sobre pontuação. Isso foi há mais de 500 dias, quando Albazi foi marginalizado devido a uma série de problemas de saúde. Ele agora tem a chance de nocautear um ex-campeão e praticamente assinar seu nome na linha pontilhada para enfrentar o vencedor do UFC 310.

O co-evento principal conta uma história semelhante. Com 115 libras, Namajunas emergiu como uma estrela, conquistando o título do UFC duas vezes e entregando algumas das finalizações mais incríveis da história da divisão. Depois de uma revanche decepcionante com Carla Esparza, Namajunas decidiu subir de peso e, após uma derrota para Manon Fiorot, conquistou vitórias consecutivas para somar sua primeira seqüência de vitórias desde 2021.

Por mais que Namajunas tenha de provar, Blanchfield está igualmente motivado, se não mais. A jogadora de 25 anos dominou seus primeiros seis adversários no UFC antes de também ser frustrada por Fiorot. Isso atrapalhou as conversas sobre o futuro campeão que giravam em torno dela, embora ela tenha muito tempo para reconstruir esse burburinho e essa missão começa no sábado contra um futuro membro do Hall da Fama do UFC.

Em outro card principal, os representantes canadenses Caio Machado, Jasmine Jasudavicius, Marc-Andre Barriault e Mike Malott buscam mudar a sorte recente do país no MMA.

(Nota: Uma luta no card principal previamente agendada entre Derrick Lewis e Jhonata Diniz foi cancelado devido a Lewis ser forçado a se retirar devido a um problema médico. A luta peso mosca entre Jasudavicius e Arianne da Silva foi elevado ao cartão principal.)

O que: UFC Edmonton

Onde: Rogers Place em Edmonton, Canadá

Quando: Sábado, 2 de novembro. O card preliminar de sete lutas começa às 17h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 20h ET também na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting e Classificação libra por libraeungs)

Brandon Moreno (4) x Amir Albazi (6)

Marquei as duas últimas lutas do Brandon Moreno a seu favor, então não deve ser nenhuma surpresa que estou escolhendo ele para sair do schneid aqui. Sem desrespeito a Amir Albazi, que é exatamente o tipo de lutador forte e completo que será um fator importante aos 125 anos nos próximos anos, mas Moreno ainda está naquele nível de campeão aos meus olhos.

Esta é também a história de duas demissões, com Moreno demorando um pouco mais do que o normal para retornar à ação e Albazi lutando pela primeira vez em 17 meses. Embora Moreno deva se refrescar dando um passo para trás mentalmente, Albazi tem passado por isso em seu tempo livre, tendo que lidar com problemas no pescoço e no coração. Caramba!

Albazi conseguir uma vitória seria inspirador, mas é muito difícil superar isso, além de descobrir como superar o revigorado bicampeão do UFC que está à sua frente. Se ele pressionar Moreno cedo, isso pode ser a chave para conseguir essa reviravolta e chegar à frente da disputa pelo título.

É terrível prever que outra decisão dividida está prevista para Moreno e Albazi? É assim que a corrida é acirrada no topo desta divisão e quão habilidosos são esses dois lutadores. Se Edmonton se tornar Splitty City para o evento principal, então os dados terão que rolar a favor de Moreno algum dia. Ele leva isso em pontos.

Escolha: Moreno

Erin Blanchfield (4, P4P-8) vs.

Uma das razões pelas quais eu estava confiante na vitória de Rose Namajunas sobre Tracy Cortez era a enorme diferença de habilidade e experiência entre eles, além do fato de Cortez não ter uma vantagem considerável de tamanho e força sobre Namajunas. Quando Erin Blanchfield entrar na jaula com “Thug Rose”, os fãs ficarão surpresos com o quão fisicamente imponente Blanchfield é em comparação.

A melhor aposta de Namajunas para vencer é a mesma estratégia que ela usou para vencer as duas lutas até 125 libras: Stick and Move. O ex-campeão peso palha ainda teve momentos contra Manon Fiorot usando essa estratégia e quando se considera que se trata de uma luta de cinco rounds, é fácil imaginar Namajunas superando Blanchfield e assumindo o comando nos 10 minutos finais.

Também não é difícil imaginar Blanchfield colocando as mãos em Namajunas cedo e apenas conduzindo-a pelo octógono. Mesmo contra Amanda Ribas, às vezes peso palha, Namajunas teve dificuldade para impedir quedas. O que ela vai fazer para evitar que Blanchfield a leve para passear?

Namajunas está lá com os melhores, então entendo que excluí-la é uma tolice, mas Blanchfield tem todas as ferramentas para ser uma lutadora de elite algum dia (se ainda não o é). Acho que ela corrige o rumo com uma finalização de Namajunas, desgastando-a antes de colocar um ponto de exclamação em seu desempenho no segundo ou terceiro round.

Escolha: Blanchfield

Caio Machado vs. Brendson Ribeiro

Agora é um bom momento para ressaltar que há nove canadenses competindo neste card, incluindo o brasileiro Caio Machado, radicado em Vancouver. Quando chegar a hora de Machado fazer a caminhada, há uma chance legítima de que seus compatriotas tenham rebatido 0,500 até aquele ponto, então caberá a ele fazer da noite uma vitória.

Como o canadense mais bem faturado do card, Machado deve absorver essas vibrações e desfrutar de uma mudança muito necessária para 205 libras. As duas primeiras lutas de Machado no UFC foram contra pesos pesados ​​que flertavam com o limite superior de peso da categoria, então fazia sentido mudar de categoria de peso.

Estrategicamente falando, gostaria de ver o Machado utilizar o grappling, que foi um ponto fraco do Brendson Ribeiro em sua luta mais recente. Dá para perceber que Machado adora exibir sua trocação, mas Ribério tem muito brilho nessas luvas e se Machado quiser evitar uma decepção em sua cidade natal, ele deve considerar misturar as artes marciais.

Esta pode ser uma luta suja do início ao fim, então esperemos que não se prolongue muito. Machado, fique à vontade para bater um clube e depois substituir para acabar com isso mais cedo.

Escolha: Machado

Marc-Andre Barriault x Dustin Stoltzfus

Com relação ao meu compatriota canadense, vi Marc-Andre Barriault escorregar em muitas cascas de banana para pegá-lo com confiança.

Barriault é um bom lutador, podemos dizer isso com justiça, mas de alguma forma sua combinação de dons físicos e treinamento afiado não levou a resultados consistentes. Ele tem um confronto favorável aqui em Stoltzfus, um grappler sólido que raramente vai para as cartas, para o bem ou para o mal.

Esse deve ser uma vitrine para Barriault, certo? Mas vejo muitas maneiras de ele sofrer uma perda estranha. A luta de Stoltzfus prova ser demais. Stoltzfus vence uma decisão difícil após uma batalha de trocação desleixada. Barriault escorrega em um anúncio da Rogers no tapete e bate a cabeça. Não sei. É uma luta de Barriault.

Stoltzfus por submissão.

Escolha: Stoltzfus.

Mike Malott x Trevin Giles

Agora, esta é uma reserva de partida de squash que posso apoiar.

Mike Malott não deve ser julgado com muita severidade por sua derrota para Neil Magny, embora tenha exposto falhas evidentes em sua capacidade de terminar uma luta com força. Ele lidou com Magny por quase três rounds antes de um colapso total levar Magny a finalizá-lo faltando apenas 15 segundos para o final da competição. Não é vergonha perder para Magny, lutador com muito mais experiência de alto nível que Malott, mas representou um teto hipotético para o meio-médio canadense.

Não pense demais nisso, no entanto. Malott nunca vai longe e todas as seis derrotas de Giles no UFC foram por nocaute ou finalização. Ele é um lutador trabalhador, com algumas vitórias legítimas em seu currículo (lembra quando derrotou Roman Dolidze?), mas suas deficiências defensivas aparecerão no pior momento no sábado.

É uma proposta de 50-50 como Malott termina isso, então vou com ele utilizando sua trocação para marcar uma finalização impressionante.

Escolha: Malot

Preliminares

Pedro Munhoz def. Aiemann Zahabi

Ariane da Silva venceu. Jasmine Jasudavicius

Victor Henrique derrotou. Charles Jourdain

Jack Shore derrotou. Youssef Zalal

Alexandr Romanov def. Rodrigo Nascimento

Serhiy Sidey sim. Garrett Armfield

Cody Gibson derrotou. Chad Anheliger

Jamey-Lyn Horth derrotou. Ivana Petrovic