Programa da Prefeitura de Penedo é referência para Alagoas na inclusão de pessoas no BPC

A base fundamental da administração Ronaldo Lopes é promover políticas públicas eficazes, principalmente para quem mais precisa do poder público, trabalho reconhecido em diversas frentes, entre elas a de assistência social, como se viu durante o Seminário Estadual sobre Inclusão dos Beneficiários do BPC no Cadastro Único.

O evento realizado em Maceió nesta quinta-feira, 31, pela Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), destacou o Programa Viver Melhor, desenvolvido pela Prefeitura de Penedo desde meados do ano passado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH)..

Implantado por iniciativa da Secretária Ana Teresa Lopes, o Viver Melhor foi premiado pelos resultados alcançados na inclusão de pessoas no BPC Loas, todas inseridas no Cadastro Único (CadÚnico), a porta de entrada para benefícios sociais do governo federal.

Com atendimentos descentralizados, muitas ações de busca ativa, plantão diário na sede da SEMASDH, acesso por meio dos CRAS e uma equipe comprometida com trabalho, 101 BPCs foram viabilizados em Penedo por meio do Viver Melhor, sendo 19 para idosos e 82 para Pessoas com Deficiência (PcD).

O Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) – é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos, ou para PcDs de qualquer idade.

Considerando as dificuldades desses públicos de baixa renda para atender todas as exigências do INSS ou falta de recurso financeiro para pagar advogado e assim conseguir encaminhar a solicitação do BPC da forma correta, o Programa Viver Melhor tem sido o caminho para as pessoas em situação de vulnerabilidade social alcançarem o benefício em Penedo.

Durante o seminário estadual, a SEMASDH foi representada por Ivanilde Regueira (secretária interina da pasta), Dariane Bastos (coordenadora do CadÚnico) e as assistentes sociais Leonora Ferreira Lima e Leidy Ane Oliveira.