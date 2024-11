Projeto Turismo do Saber: Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo visitam empresas

A Prefeitura de Penedo, por meio das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e de Educação (SEMED), desenvolve o Projeto Turismo do Saber com atividades em sala de aula e extraclasse.

Em sua segunda edição, a iniciativa do governo Ronaldo Lopes estimula o aprendizado sobre a história do berço da cultura alagoana, ressaltando aspectos como educação patrimonial e a importância do turismo para a economia do município.

Durante este ano, alunos e alunas do 9º ano de escolas da rede pública municipal conheceram os principais pontos turísticos da cidade e alguns empreendimentos do setor do turismo.

Ao chegar no Centro Histórico de Penedo, cada turma visitava o Hotel São Francisco, um dos mais tradicionais da cidade, recebendo informações sobre a importância do empreendimento hoteleiro e como funciona o processo de hospedagem.

Os estudantes também visitavam o Galpão Zureta de Artesanato, conferindo a variedade de produtos artesanais em suas diversas formas, todos típicos da região ribeirinha ou do Nordeste, assim como obras de artistas penedenses comercializadas no espaço.

De acordo com Maik Vieira, empresário do Galpão Zureta de Artesanato, o Projeto Turismo do Saber é de extrema importância, pois direciona os jovens a serem adultos conscientes dentro de uma cidade turística.

“A visita aos empreendimentos faz com que eles entendam o quanto que o setor é grandioso e contribui diretamente na geração de emprego e renda do município”, explica o empresário.

“Foi uma experiência muito boa. Gostei muito das aulas, tanto da parte teórica quanto da prática. Conheci lugares e a história de Penedo. Foi muito legal”, disse Karen Barbosa, aluna da Escola Municipal José da Costa Mangabeira.

A visita aos empreendimentos reforça a importância do setor do turismo na geração de emprego e renda no município, uma vez que eles aprendem, com os turismólogos da SETUREC, sobre as particularidades de Penedo históricas, contada também por meio de seus monumentos e atrativos turísticos.

Texto Thaciana Lima e Fernando Vinícius – Prefeitura de Penedo