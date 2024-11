Proprietário do Peanut The Squirrel rasga Nova York por apreender e matar estrela da mídia social

Reproduzir conteúdo de vídeo



Os donos de um esquilo de estimação com muitos seguidores nas redes sociais estão atacando os funcionários do governo em Nova York… acusando o estado de abuso de poder e de desperdiçar fundos dos contribuintes para apreender e matar Peanut, tudo por causa de algumas reivindicações anônimas.

Marcos Longo e sua esposa Danielajuntou-se a nós no “TMZ Live” na sexta-feira e compartilhou sua indignação com o que eles dizem ter sido uma grave injustiça… e isso ficou emocionante.

Mark nos contou que funcionários do Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York apareceram na sua porta na quarta-feira com um mandado de busca assinado por quatro agências estaduais e um juiz… tratando-o como um criminoso enquanto invadiam sua casa em busca de Peanut.

Ele diz que a polícia nem mesmo o deixou usar seu próprio banheiro sem escolta durante a operação… e ele não conseguiu alimentar seus cavalos… não até as autoridades partirem com Peanut.

Mark diz que sua esposa foi questionada sobre seu status de imigração durante a busca… e um de seus guaxinins de estimação também foi levado. Desde então, tanto Peanut quanto o guaxinim foram sacrificados como resultado de testes de raiva.

Francamente, tudo parece ridículo… e Mark diz que Peanut viveu feliz com ele por 7 anos, espalhando alegria na internet com vídeos engraçados e saudáveis, tornando-se seu melhor amigo no processo.

Embora seja tecnicamente ilegal ter um esquilo de estimação em Nova York, Mark diz que não estava escondendo Peanut – o esquilo tem 532.000 seguidores no IG e mais de 1.400 postagens – e diz que reclamações anônimas sobre Peanut levaram agências estaduais a obter um mandado de busca. arrancar o animal de sua casa e matá-lo.

Lutando contra as lágrimas e com um claro sentimento de raiva na voz, Mark nos diz que é inconcebível que o estado esteja tão preocupado com um esquilo de estimação que ele diz não estar fazendo mal a ninguém… e ele acha que é um exemplo de tudo que está quebrado em nosso país .

Mark diz que Peanut foi a base de sua família e de seu resgate de animais sem fins lucrativos, Santuário de animais da fazenda P’Nuts Freedom … e ele não sabe como vai continuar sem seu amigo esquisito.