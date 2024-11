Proprietários do Peanut The Squirrel buscando ação legal por causa de controvérsia viral

Reproduzir conteúdo de vídeo



Os proprietários do esquilo Peanut ainda estão em um turbilhão emocional depois que sua amada estrela da mídia social foi apreendida e sacrificada pelas autoridades de Nova York… e agora eles estão se preparando para revidar, disse o TMZ.

Marcos Longo e sua esposa Danieladiga-nos que já estão em processo de ação legal… mas não podem fornecer muitos mais detalhes neste momento. Mas o ML deixa bem claro… “O amendoim não morreu em vão!”

A história deles se tornou nacional depois que eles acusaram o estado de abusar do poder e desperdiçar fundos dos contribuintes para apreender e matar Peanut – tudo por causa de algumas alegações anônimas… que ML diz serem todas uma besteira total.

Desde aquela época… o casal foi inundado com mensagens nas redes sociais – pessoas compartilhando sua tristeza com a notícia e sua raiva com as acusações.

Mark nos diz que seu coração está partido… mas também cheio de entusiasmo pela manifestação de apoio de estranhos em todo o país, que ele acredita que o ajudará a obter as respostas que exige das autoridades do condado e do estado.



Marca disse anteriormente ao TMZ … funcionários do Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York apareceram à sua porta na quarta-feira com um mandado de busca assinado por 4 agências estaduais e um juiz.

Peanut e um dos guaxinins de estimação do casal foram levados… ambos foram sacrificados como resultado de testes de raiva.

Peanut viveu feliz com ele por 7 anos, espalhando alegria na internet com vídeos engraçados e saudáveis, tornando-se seu melhor amigo no processo, ele nos contou.