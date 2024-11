Quem vencerá a NFC Oeste? É uma corrida de quatro equipes

A esta altura da semana passada, o Seattle Seahawks estava sozinho na liderança da NFC West com 4-3.

Mas no domingo à noite, eles poderiam ficar em último lugar. Uma derrota para o Los Angeles Rams no Lumen Field garantiria isso, independentemente de o Arizona Cardinals vencer ou perder fora de casa contra o Chicago Bears.

Assim é a vida na divisão mais acirrada da NFL.

Entrando na Semana 9, os Cardinals, San Francisco 49ers e Seahawks estão todos empatados em 4-4, e os Rams estão apenas meio jogo atrás em 3-4. O Arizona detém o desempate por ter começado por 2 a 0 no jogo da NFC West. O jogo Rams-Seahawks no domingo (16h25 horário do leste, Fox) é o primeiro de oito confrontos da NFC West para encerrar a temporada.

Em outras partes da NFC, a diferença entre o primeiro e o último lugar é de 3 jogos e meio no Leste, dois no Norte e quatro no Sul. Os primeiros e últimos lugares em todas as quatro divisões da AFC são separados por 3 a 5 jogos e meio.

Por que o NFC West está mais próximo que os outros? Entre as razões, os 49ers – favoritos do Super Bowl para começar a temporada – foram atormentados por lesões, e os Cardinals chutaram três field goals que venceram o jogo.

Aqui está um resumo de como estão as coisas com os Seahawks, 49ers, Rams e Cardinals, além de como a NFC West pode ser vencida. -Brady Henderson

O quarterback do Los Angeles Rams, Matthew Stafford, e o quarterback do Seattle Seahawks, Geno Smith, se enfrentam no domingo na primeira de oito partidas da NFC West para encerrar a temporada. Kirby Lee-EUA HOJE Esportes

Classificação geral do FPI: Nº 21

Chances de vencer a divisão: 32,9%

Chances de chegar aos playoffs: 38,2%

Próximos cinco jogos: Chicago Bears, vs. New York Jets, BYE, em Seattle, em Minnesota Vikings

Avalie o quarterback: Kyler Murray está jogando o melhor futebol de sua carreira – ocupando o terceiro lugar na NFL no QBR (74,4) – graças a uma compreensão íntima do esquema dos Cardinals, um atestado de saúde limpo e um conforto e felicidade com o treinadores e jogadores ao seu redor. Agora no 6º ano, ele enfrentou a maioria das defesas que estão jogando contra ele.

Fator X dos Cardeais: WR Marvin Harrison Jr. Quando a quarta escolha geral começa, ele – como dizem as crianças – come. Harrison, que teve 26 recepções para 411 jardas e cinco touchdowns, tem a capacidade de fazer qualquer toque em uma jogada de gol e mudar a direção do jogo. Seu touchdown no terceiro quarto contra os Dolphins na Semana 8 catalisou os dois últimos gols do Arizona na vitória. Quando ele consegue encadear uma série de capturas, isso abre o ataque para todos os outros.

Maior preocupação daqui para frente: Consistência. Os Cardinals encontraram um pouco de ritmo com vitórias consecutivas pela primeira vez desde 2021. O Arizona precisa consertar alguns problemas persistentes – por exemplo, melhorar sua defesa de terceira descida, que ocupa o último lugar na NFL – ou correrá o risco de ser ultrapassado na divisão.

Motivo do otimismo: Quando o ataque dos Cardinals está dando certo, é tão bom quanto qualquer ataque na NFL. Ele pode implantar uma mistura de corrida – entre James Conner e Murray – e passe que mantém a defesa alerta por causa do desconhecido, ou seja, se Murray irá correr ou lançar. O Arizona mostrou a capacidade de marcar pontos rapidamente ou consumir o relógio com um ataque que pode fazer tudo de todos os ângulos.

Maior jogo de divisão restante no cronograma: Na verdade existem dois. A primeira é a Semana 12 em Seattle porque é a próxima e com a divisão tão acirrada agora, esse jogo pode adicionar alguma separação no desempate com vitórias sobre todos os três rivais da NFC West. Mas o mais importante pode muito bem acabar sendo o último jogo da temporada, quando os 49ers visitam os Cardinals. A divisão poderia se resumir a isso.

Jogador-chave esperado de volta de lesão: O atacante defensivo novato Darius Robinson. A segunda das duas escolhas do Arizona no primeiro turno deve retornar na próxima semana ou duas, devido a uma lesão na panturrilha que o deixou de lado nesta temporada. Sua presença dará aos Cardinals um impulso instantâneo em uma frente defensiva que tem sido prejudicada por lesões, especialmente no edge rush, que está perdendo duas de suas três principais opções. — Josh Weinfuss

Classificação geral do FPI: Nº 18

Chances de vencer a divisão: 15,5%

Chances de chegar aos playoffs: 19,5%

Próximos cinco jogos: em Seattle, x Miami Dolphins, no New England Patriots, x Philadelphia Eagles, no New Orleans Saints

Avalie o quarterback: Os Rams se sentem muito bem com o quarterback Matthew Stafford, que teve seu melhor jogo da temporada na noite de quinta-feira, quando teve Cooper Kupp e Puka Nacua durante um jogo inteiro. Nesse jogo, ele lançou mais passes para touchdown (quatro) do que nos primeiros seis jogos da temporada (três).

Fator X de Rams: Nácua. Não há dúvida de que os Rams perderam Nacua nos mais de cinco jogos que disputou no IR por causa de uma lesão no joelho direito. O recebedor fez seu oitavo jogo com 100 jardas na quinta-feira, em seu 19º jogo na carreira, de acordo com a ESPN Research. E ele fez isso apesar de pegar apenas alguns de Stafford antes do jogo por causa da curta semana.

Maior preocupação daqui para frente: O secundário. Os Rams têm visto melhorias nesta área nesta temporada, especialmente desde o retorno do cornerback Darious Williams, mas pode ser o grupo em posição mais fraca em campo. Los Angeles tem uma defesa jovem e não tem um jogador de elite na secundária desde a troca de Jalen Ramsey em março de 2023.

Motivo do otimismo: Vitória da semana 8 contra o Minnesota Vikings. Os Rams tiveram um vislumbre de como esperavam que fosse esse ataque antes de serem atingidos por lesões, marcando 30 pontos, o melhor da temporada, contra um time classificado em primeiro lugar no DVOA defensivo. Los Angeles teve um início de temporada lento, mas está saudável a tempo de entrar na conversa dos playoffs.

Maior jogo de divisão restante no cronograma: Semana 17 vs. Cardeais. Não há nenhuma escolha ruim nos quatro jogos de divisão restantes, mas vencer o Arizona é importante porque eles já perderam para eles nesta temporada. O Arizona venceu o Los Angeles por 41 a 10 na Semana 3, um jogo em que Stafford levou nove rebatidas e cinco sacks, e Kyren Williams foi retido a 25 jardas em 12 corridas.

Jogador-chave esperado de volta de lesão: Olá Steve Ávila. Os Rams foram duramente atingidos na linha ofensiva, incluindo Avila, que está no IR por causa de uma entorse no ligamento colateral medial. Quando Avila e Jonah Jackson retornarem, os Rams deverão ter a maior parte de seu ataque inicial preferido de volta. A linha parece melhor ultimamente, mas não há dúvida de que o retorno de Avila e Jackson será um impulso. — Sarah Bar

Classificação geral do FPI: Nº 6

Chances de vencer a divisão: 37,8%

Chances de chegar aos playoffs: 44,2%

Próximos cinco jogos: BYE, no Tampa Bay Buccaneers, x Seattle, no Green Bay Packers, no Buffalo Bills

Avalie o quarterback: Na maior parte, Brock Purdy jogou bem nesta temporada, mas uma série de lesões nas posições de habilidade combinadas com mudanças nos planos de jogo defensivos tornaram a vida do ataque mais difícil. Isso fez com que Purdy segurasse a bola por mais tempo, sendo forçado a lutar com mais frequência e a diminuir as jardas após a recepção. Purdy ainda está caminhando para uma grande extensão de contrato na entressafra, embora o preço possa depender de como ele fecha o ano.

Fator X dos 49ers: LB Dre Greenlaw. Além dos esforços hercúleos de Fred Warner, os Niners simplesmente não têm sido bons o suficiente como linebacker. Greenlaw está se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles e parece improvável que esteja com força total nesta temporada. Mas São Francisco espera poder retornar nas próximas semanas e ser um upgrade em relação aos outros que o substituíram. Mesmo com 80-85%, o Greenlaw ajudaria significativamente esta defesa.

Maior preocupação daqui para frente: Equipes especiais. Em quatro derrotas, os 49ers foram superados por uma média de cinco pontos por jogo e três dessas derrotas foram por seis pontos ou menos. A margem de erro é menor para esta equipe do que no passado, e é por isso que um ou dois grandes jogos de times especiais podem significar a diferença entre vencer e perder. Até a semana 8, São Francisco ocupa o 31º lugar na NFL em pontos esperados de equipes especiais somadas (menos-17,89).

Motivo do otimismo: Obviamente, não é o método preferido para chegar à pós-temporada, mas esta não é a primeira vez que os Niners começam devagar e correm. Desde que Kyle Shanahan assumiu em 2017, os 49ers têm um recorde combinado de 39-22 em novembro, dezembro e janeiro, uma porcentagem de vitórias de 63,9% que ocupa o terceiro lugar na NFL nesse período. Mais recentemente, eles recuperaram de um início de 3-5 em 2021 para terminar 10-7 e um início de 3-4 que terminou com um recorde de 13-4 em 2022. Ambas as equipes chegaram ao NFC Championship Game. Também não faz mal que o NFC West esteja totalmente aberto.

Maior jogo de divisão restante no cronograma: Semana 17 no Arizona. Como os 49ers perderam vantagem de dois dígitos contra os Rams e os Cardinals, cada jogo de divisão no resto do caminho tem mais peso do que o normal. Mas optaremos pelo final da temporada no deserto com base na premissa de que esta divisão está tão em alta que pode muito bem chegar à última semana. Os 49ers também certamente não se importariam em se vingar pela derrota para o Arizona na semana 5.

Jogador-chave esperado de volta de lesão: RB Christian McCaffrey. Sinceramente, a temporada dos 49ers pode depender não apenas do retorno de McCaffrey, mas também de sua capacidade de atingir ou próximo de seus níveis prodigiosos e habituais de produtividade. Eles almejam um retorno em 10 de novembro contra Tampa Bay. Se isso acontecer, o ataque tem chance de decolar e levar esse time à disputa. — Nick Waggoner

Classificação geral do FPI: Nº 24

Chances de vencer a divisão: 13,8%

Chances de chegar aos playoffs: 17,7%

Próximos cinco jogos: contra Rams, BYE, em San Francisco, contra Arizona, em Jets

Avalie o quarterback: Geno Smith tem sido sólido, mas os Seahawks precisavam que ele fosse espetacular, dadas todas as suas deficiências. Frequentemente perseguindo grandes déficits e sem nenhum jogo corrido para se apoiar, Smith (14º no QBR) lidera a NFL em tentativas (308) e jardas (2.197), mas tem oito passes TD em comparação com sete interceptações, com azar envolvido em alguns de as escolhas.

Fator X dos Seahawks: Kenneth Walker III. O RB1 dos Seahawks está empatado em quarto lugar com sete touchdowns na scrimmage, embora tenha ficado de fora por dois jogos. Walker faz a diferença, mas os Seahawks não o envolveram o suficiente. Eles são os últimos na NFL em taxa de corrida projetada, em parte porque abandonaram a corrida em vários jogos enquanto jogavam por trás.

Maior preocupação daqui para frente: A defesa de corrida é uma bagunça. Os Seahawks estão desistindo do quarto maior número de jardas corridas por jogo (148,4) e da quinta maior média de jardas por carregamento (4,9). Permaneceu um ponto fraco, mesmo com a defesa de Seattle melhorando sua saúde no ataque. O técnico Mike Macdonald identificou isso como um problema de segundo nível, o que ajuda a explicar por que eles trocaram pelo linebacker Ernest Jones IV.

Razão para otimismo: Jones, adquirido do Tennessee Titans por Jerome Baker e escolhido na quarta rodada, deve ajudar na defesa de Seattle. Ele é conhecido como um defensor forte e joga com um estilo agressivo e downhill que os Seahawks não estavam recebendo de Baker. A defesa de corrida não foi muito melhor na estreia de Jones, embora ele tenha feito 15 tackles depois de treinar duas vezes com seu novo time.

Maior jogo de divisão restante no cronograma: Semana 11 em 49ers. Todos os jogos parecem grandes devido à classificação compacta, mas nenhum é maior do que a revanche com o 49ers. San Francisco venceu o primeiro encontro no Lumen Field, então perder ambos daria ao 49ers o desempate no confronto direto. Os Seahawks estão saindo do adeus, o que deve ajudar enquanto eles tentam encerrar uma seqüência de seis derrotas consecutivas para seus rivais de divisão.

Jogador-chave esperado de volta de lesão: O tão esperado retorno de Abraham Lucas parece estar cada vez mais próximo. O right tackle do terceiro ano – indiscutivelmente o melhor jogador de linha O do time como novato em 2022 – esteve na lista de incapacidade física enquanto voltava da cirurgia para um problema no joelho que o deixou de lado durante grande parte de 2023. Ele está de volta aos treinos e pode entrar em campo na semana 11. – Henderson