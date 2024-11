Raptors aposentam o 15º lugar de Vince Carter em noite emocionante

TORONTO – Um emocionado Vince Carter reconheceu sua saída controversa de Toronto quando sua camisa 15 se tornou o primeiro número retirado pelos Raptors em uma cerimônia de intervalo durante o jogo de sábado à noite contra o Sacramento.

“Não é apenas Carter 15 subindo, somos todos nós subindo”, disse Carter aos fãs antes de um banner com seu nome e número ser erguido até as vigas. “As memórias, como quer que você as veja, aumentam esta noite. Espero e rezo para que gostemos de nossa camisa ser aposentada para sempre juntos.”

Carter caminhou até a quadra central para iniciar a cerimônia e gesticulou com as mãos para pedir aplausos da multidão, e então cerrou os punhos e gritou “Vamos!” antes de saudar a resposta.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Os ex-companheiros de equipe de Toronto, Tracy McGrady, Antonio Davis, Kevin Willis, Charles Oakley, Morris Peterson, Dee Brown, Jerome Williams, Alvin Williams e Muggsy Bogues se juntaram a Carter, sua família e o presidente dos Raptors, Masai Ujiri, na quadra para a cerimônia.

“Ele nos ensinou a voar”, disse Ujiri ao apresentar Carter à multidão entusiasmada.

Carter teve que fazer uma pausa várias vezes para controlar suas emoções ou enxugar as lágrimas durante uma entrevista coletiva antes do jogo. A certa altura, falando sobre sua família, Carter, choroso, acenou para seu filho Vincent Jr. se juntar a ele no pódio para um abraço.

Único jogador na história da NBA a jogar em quatro décadas, Carter passou as primeiras seis ou mais de suas 22 temporadas recordes com os Raptors. Ele foi o Estreante do Ano de 1999 em sua primeira temporada e um All-Star e campeão de Slam Dunk em sua segunda, quando Toronto chegou aos playoffs pela primeira vez.

Eliminados da primeira rodada pelos Knicks em sua primeira pós-temporada, Carter e os Raptors retornaram aos playoffs na primavera seguinte e derrotaram Nova York ao vencer o jogo 5 no Madison Square Garden.

Antes do jogo de sábado, Carter relembrou a vitória na série como uma das melhores lembranças de sua passagem por Toronto.

“Passando pelo que [former Knicks coach] Jeff Van Gundy me fez avançar com sua defesa, fiquei animado por ter a oportunidade de ir contra essa defesa novamente”, disse Carter.

Carter é creditado por impactar o basquete em todo o Canadá, influenciando uma geração de futuros jogadores da NBA, como Tristan Thompson, o ex-armador do Raptors Cory Joseph e o atual atacante do Toronto Kelly Olynyk.

“O legado ainda está crescendo”, disse Carter. “Esta é a cereja do bolo.”

Thompson foi um dos vários jogadores, incluindo Stephen Curry e os ex-Raptors Kyle Lowry e DeMar DeRozan, a gravar uma mensagem de parabéns para Carter em um vídeo exibido antes da cerimônia na quadra.

“Eu não estaria aqui sem você”, disse Thompson.

No início de sua gestão em Toronto, Carter ganhou o apelido de “Air Canada” por suas enterradas em alto vôo. À medida que as lesões aumentavam e sua produção diminuía, Carter enfrentou críticas dos fãs por se tornar menos agressivo quando se contentou com saltadores em vez de dirigir e fazer contato.

Em dezembro de 2004, Carter foi negociado com o Nets por Alonzo Mourning, Eric Williams, Aaron Williams e duas escolhas de primeira rodada do draft. Luto nunca jogou pelo Toronto.

Durante anos, houve raiva e animosidade dos fãs do Raptors em relação a Carter depois que ele pressionou para ser negociado para fora de Toronto.

Joe Murphy/NBAE via Getty Images

Uma década depois desse acordo, o relacionamento começou quando Carter visitou Toronto com o Memphis Grizzlies em 19 de novembro de 2014. Os Raptors, que estavam comemorando seu 20º aniversário naquela temporada, homenagearam Carter com um vídeo de tributo durante o primeiro trimestre. tempo esgotado.

Falando na cerimônia do intervalo, Carter chamou-o de “um dia que nunca esquecerei”.

Embora alguns fãs tenham vaiado quando a montagem começou naquela noite, a maior parte da multidão de 19.800 pessoas com lotação esgotada logo se levantou e aplaudiu. Um Carter emocionado levantou os braços, bateu no coração e enxugou as lágrimas dos olhos.

Durante sua entrevista coletiva antes do jogo, Carter ficou emocionado novamente ao se lembrar de ter assistido aquele vídeo há quase uma década.

“É uma questão de ver esses destaques neste edifício, porque foi onde ele foi criado”, disse ele.

Carter se aposentou em 2020 aos 43 anos. No mês passado, ele foi incluído no Hall da Fama do Basquete do Naismith Memorial.

No início do sábado, um mural de Carter foi inaugurado no centro de Toronto. Em setembro, os Raptors inauguraram um Vince Carter Court revitalizado em um parque de Toronto.