Resultados da pesagem do UFC Edmonton: Brandon Moreno e Rose Namajunas prontos para lutas de destaque

Rose Namajunas está pronta para voltar à cena.

A ex-campeã peso palha do UFC atingiu com sucesso a marca de 125 libras em sua luta no co-evento principal contra Erin Blanchfield no UFC Edmonton. Atualmente em 10º e 8º lugar, respectivamente, no MMA Fighting Pound-for-Pound Rankings, Namajunas e Blanchfield podem ganhar a consideração pelo título com uma vitória. É improvável que qualquer um deles ultrapasse o principal candidato, Manon Fiorot – que recentemente derrotou os dois lutadores – mas o vencedor de sábado pode ser o próximo da fila, caso apresente um desempenho impressionante.

Na luta principal, os pesos mosca Brandon Moreno e Amir Albazi também chegaram ao peso com sucesso. Moreno é bicampeão do UFC e busca manter a quarta posição após duas dolorosas derrotas por decisão dividida para os rivais Alexandre Pantoja e Brandon Royval. Ele terá que superar o número 6 Albazi, um candidato que vem de uma longa paralisação e que ainda não perdeu em cinco partidas no UFC.

Assista ao vídeo cerimonial da pesagem do UFC Edmonton acima, programado para começar às 19h horário do leste dos EUA.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Todos os 28 lutadores que competiram no evento de sábado em Rogers Place ganharam peso com sucesso na pesagem oficial da manhã de sexta-feira.

Veja abaixo os resultados da pesagem do UFC Edmonton.

Cartão principal (ESPN + às 20h ET)

Brandon Moreno (125,5) x Amir Albazi (125,5)

Erin Blanchfield (125,5) vs.

Derrick Lewis (266) vs. Jhonata Diniz (257)

Caio Machado (205) vs. Brendson Ribeiro (205)

Marc-Andre Barriault (185) x Dustin Stoltzfus (185,5)

Mike Malott (170,5) x Trevin Giles (170)

Card Preliminar (ESPN + às 17h ET)

Aiemann Zahabi (135.5) vs. Pedro Munhoz (135)

Ariane da Silva (125) vs. Jasmim Jasudavicius (125)

Charles Jourdain (135) x Victor Henry (135)

Jack Shore (145,5) x Youssef Zalal (145)

Alexandr Romanov (261) vs. Rodrigo Nascimento (264)

Serhiy Sidey (135) vs. Garrett Armfield (135)

Chad Anheliger (135) x Cody Gibson (135,5)

Jamey-Lyn Horth (126) x Ivana Petrovic (125)