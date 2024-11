Resultados do Polaris 30: atualizações ao vivo do Condit vs.

MMA Fighting tem resultados do Polaris 30 ao vivo para o card de luta Condit vs. MVP, um blog ao vivo do tão aguardado evento principal e muito mais do Fairfield Halls em Londres, Inglaterra.

Na luta principal, o veterano do UFC Carlos Condit e o astro dos meio-médios do UFC, MVP, também conhecido como Michael “Venom” Page, se enfrentarão em uma disputa de pesos médios. Condit, que se aposentou após derrota no UFC 264 em julho de 2021, é ex-campeão do WEC com carreira de 32-14.

MVP perdeu por decisão unânime para Ian Machado Garry em sua última luta no UFC, no UFC 303, em junho passado. Ele venceu três de suas últimas cinco lutas no UFC.

Confira os resultados do Polaris abaixo.

Card principal (UFC Fight Pass às ​​15h30 horário do leste dos EUA)

Carlos Condit x Michael Page

Helena Crevar s. Nia Blackman

Keith Krokorian x Jed Hue

Nathaniel Wood x Cameron Else

Dante Leon x Ellis Younger

Eoghan O’Flanagan x Philippe Geyer

Preliminares (ao vivo agora)

Sula Mae Loventhal derrotou. Rosa Walsh por finalização (mata-leão)

Marco Canha def. Andy Roberts via unanimous decision

Matt Inman derrotou. Will Stone por finalização (Americana)