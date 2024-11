Resultados do UFC Edmonton: Brandon Moreno derrota Amir Albazi pela vitória desequilibrada no evento principal

Brandon Moreno voltou à forma, e mais um pouco, ao apresentar uma atuação unilateral na luta principal do UFC Edmonton.

O bicampeão peso mosca do UFC dominou Amir Albazi de sino a sino ao longo de cinco rounds para obter uma vitória por decisão unânime e derrapar em duas lutas no processo.

Moreno acertou dois dos placares dos juízes, enquanto o terceiro juiz marcou 49-46 para “The Assassin Baby”.

A ação começou em um ritmo metódico com os dois lutadores escolhendo os golpes. Moreno acertou um grande golpe de direita no meio do caminho, que foi o golpe mais significativo do primeiro round. As combinações de contra-ataque começaram a acertar Moreno no decorrer do round, junto com um chute brutal na perna que colocou Albazi no joelho. Um gancho curto de Moreno encerrou a estrofe.

Moreno continuou a pressionar Albazi em pé, mas Albazi acertou uma queda perfeitamente cronometrada, apenas para o ex-campeão encolher os ombros imediatamente e voltar a trabalhar em pé. Albazi acertou um gancho de esquerda sorrateiro no início do terceiro round, mas Moreno abriu um corte sob o olho direito de Albazi segundos depois. Enquanto Albazi mostrou uma pequena melhora no terceiro, o ímpeto continuou em pé para Moreno, que construiu uma grande vantagem rumo às rodadas do campeonato.

O domínio de Moreno continuou até o quarto round, e depois de uma cutucada de Albazi em Moreno interrompeu a ação brevemente no quinto. Após quase uma queda e uma arrancada, Moreno acertou Albazi com um soco forte. Albazi, ensanguentado e machucado, conseguiu sobreviver até a buzina final, e os 25 segundos finais foram uma luta que Moreno levou a melhor.

Com a vitória, Moreno ultrapassou Demetrious Johnson nos golpes mais significativos da história do peso mosca do UFC, com mais de 1.100.

Albazi sofre sua primeira derrota no UFC ao retornar à ação pela primeira vez desde junho de 2023.