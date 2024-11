Resultados do UFC Edmonton: Erin Blanchfield chama Alexa Grasso após vitória de retorno sobre Rose Namajunas

Foi a história de duas lutas para Erin Blanchfield, mas a última parte foi onde contou.

Blanchfield conquistou uma vitória por decisão unânime sobre a ex-campeã peso palha do UFC Rose Namajunas no co-evento principal de cinco rounds do UFC Edmonton. “Cold Blooded” superou um início lento, perdendo as duas primeiras rodadas antes de voltar para vencer as próximas três.

Todos os três juízes marcaram 48-47 para Blanchfield para ajudá-la a se recuperar de sua primeira derrota no UFC para Manon Fiorot na luta principal do UFC Atlantic City em março passado.

No primeiro round, Namajunas e Blanchfield defenderam toda a estrofe. Enquanto Blanchfield teve momentos de sucesso, Namajunas foi simplesmente melhor em pé. Blanchfield tentou sua primeira queda na segunda, mas Namajunas aproveitou o impulso para levar a luta para o chão, assumindo o controle lateral, antes de optar por se levantar, onde continuou a derrotar o jovem de 25 anos na trocação. trocas.

Namajunas tentou uma queda aos dois minutos do terceiro round, mas Blanchfield fez um bom trabalho atraindo-a para uma falsa sensação de segurança para chegar à primeira posição. Namajunas manteve Blanchfield por perto para evitar qualquer dano significativo, mas os quase quatro minutos de controle de Blanchfield foram a história antes das rodadas do campeonato.

Blanchfield saiu em quarto lugar com mais confiança e agressividade, vencendo inclusive algumas das trocas iniciais. Quando Namajunas começou a pousar, o corpo de Blanchfield travou seu oponente e empurrou Namajunas contra a cerca. Namajunas criou a separação e a trocação continuou. Depois de uma breve batalha contra a cerca, outra troca rápida encerrou a estrofe.

No início do quinto, Blanchfield saiu atirando, acertando um grande chute em Namajunas. Uma troca sólida de ambas as mulheres terminou com Blanchfield marcando uma queda sem esforço, passando para o controle lateral e ficando na posição de crucifixo. Controle total no tatame de Blanchfield, mas Namajunas conseguiu voltar à posição vertical faltando menos de um minuto para o final. A pressão sufocante continuou contra a cerca de Blanchfield para encerrar a luta.

Após a vitória, Blanchfield convocou uma luta com a ex-campeã peso mosca Alexa Grasso, que recentemente perdeu o título para Valentina Shevchenko no UFC 306, em setembro.

Com a derrota, Namajunas teve uma sequência de duas vitórias consecutivas interrompida e caiu para 2 a 2 desde que subiu para a divisão até 125 libras.