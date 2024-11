Resultados do UFC Edmonton: Moreno x Albazi

MMA Fighting tem resultados do UFC Edmonton para o card da luta Moreno x Albazi, um blog ao vivo das 2 melhores lutas e muito mais do Rogers Place em Edmonton, Canadá, no sábado.

Na luta principal, o bicampeão do UFC Brandon Moreno e Amir Albazi se enfrentam no peso mosca. Moreno vem de derrotas consecutivas por decisão dividida, enquanto Albazi busca melhorar seu recorde no UFC para 6-0 ao retornar de uma longa dispensa.

A última edição do MMA Fighting Global Rankings colocou Moreno em 4º lugar, duas posições à frente de Albazi, em 6º lugar.

No co-evento principal, a bicampeã peso palha Rose Namajunas continua sua ascensão na categoria peso mosca enquanto enfrenta Erin Blanchfield. “Thug Rose” venceu duas lutas seguidas antes de enfrentar a talentosa Blanchfield, que vem apenas da segunda derrota em sua jovem carreira.

Uma luta no card principal previamente agendada entre Derrick Lewis e Jhonata Diniz foi cancelada após Lewis desistir devido a um problema médico.

Confira abaixo os resultados do UFC Edmonton.

Cartão Principal (ESPN+ às 20h (horário do leste dos EUA))

Brandon Moreno x Amir Albazi

Erin Blanchfield x Rose Namajunas

Caio Machado vs. Brendson Ribeiro

Ariane da Silva vs. Jasmine Jasudavicius

Marc-Andre Barriault x Dustin Stoltzfus

Mike Malott x Trevin Giles

Card Preliminar (AO VIVO AGORA)

Aiemann Zahabi vs. Pedro Munhoz

Charles Jourdain x Victor Henry

Jack Shore x Youssef Zalal

Alexandr Romanov vs. Rodrigo Nascimento

Serhiy Sidey sim. Garrett Armfield por decisão dividida (28-29, 29-28 x2)

Cody Gibson derrotou. Chad Anheliger por decisão unânime (30-27 x2, 30-26)

Jamey-Lyn Horth derrotou. Ivana Petrovic por decisão dividida (30-27, 28-29, 29-28)