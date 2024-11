Resultados do UFC Fight Night: Moreno desmonta Albazi e vence por decisão unânime

O ex-bicampeão peso mosca masculino do UFC, Brandon Moreno, voltou de uma dispensa com uma vitória desequilibrada por decisão unânime sobre Amir Albazi na luta principal do UFC Fight Night, no sábado, em Edmonton, Alberta.

Moreno (22-8-2), que reinou de 2021 a 2022 e novamente em 2023, esteve no controle total desde o início da luta, usando seu jab para manter o alcance e destruir Albazi. Moreno entrou na luta com uma seqüência de duas derrotas consecutivas, ambas por decisão dividida.

Albazi (17-2) teve seis vitórias consecutivas interrompidas.

O co-evento principal também foi para o placar quando Erin Blanchfield derrotou a ex-bicampeã peso palha Rose Namajunas por decisão unânime de reinserir seu nome na lista de candidatas ao título peso mosca feminino.

Aqui está tudo o que aconteceu no UFC Fight Night, incluindo resultados, principais notícias, destaques e grandes momentos do sábado.

Brandon Moreno domina no retorno ao UFC; Comícios de Blanchfield

jogar 13:00 Brandon Moreno retorna ao UFC com violento 5º round em vitória Brandon Moreno vence seu retorno ao UFC sobre Amir Albazi após um dominante Round 5 no Canadá.

O bicampeão peso mosca Brandon Moreno deu a Amir Albazi sua segunda derrota com uma clínica de trocação de alto volume para ganhar uma decisão unânime na luta principal do UFC Fight Night no Rogers Place em Edmonton, Alberta, Canadá.

Moreno (22-8-2) voltou à ação após um hiato auto-imposto após uma derrota por decisão dividida para Brandon Royval em fevereiro e enviou uma mensagem à divisão de que “The Assassin Baby” está vindo para o ouro.

Os juízes marcaram 50-45, 50-45 e 49-46 para Moreno, que derrotou Albazi por 124-56 em golpes significativos.

Leia a história completa aqui.

Resultados do UFC Fight Night

Peso mosca masculino: Brandon Moreno venceu. Amir Albazi

Peso mosca feminino: Erin Blanchfield derrotou. Rosa Namajunas

Peso meio-pesado: Brendson Ribeiro venceu. Caio Machado

Peso médio: Marc-André Barriault derrotou. Dustin Stoltzfus

Peso mosca feminino: Jasmine Jasudavicius derrotou. Arianne da Silva

Peso meio-médio: Mike Malott derrotou. Trevin Giles

Peso galo masculino: Aiemann Zahabi derrotou. Pedro Munhoz

Peso galo masculino: Charles Jourdain derrotou. Victor Henrique

Peso pena: Youssef Zalal derrotou. Jack Costa

Peso Pesado: Alexandr Romanov derrotou. Rodrigo Nascimento

Peso galo masculino: Serhiy Sidey derrotou. Garrett Armfield

Peso galo masculino: Cody Gibson derrotou. Chad Anheliger

Peso mosca feminino: Jamey-Lyn Horth derrotou. Ivana Petrovic

Principais notícias

