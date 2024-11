Rich Eisen delira com as costeletas de transmissão de Tom Brady, ‘Ele é um de um’

TMZSports. com

Tom Brady teve muitos detratores desde sua estreia na cabine de transmissão no início deste ano, mas Rico Eisen claramente nenhum deles… ele diz TMZ Esportes ele acha o microfone do ex-QB incrível.

O famoso locutor esportivo – que trabalhou jogada a jogada em alguns jogos da NFL nesta temporada – emocionou-se com a primeira incursão do TB12 nos comentários coloridos … dizendo no LAX este mês que Brady é “um-de-um”.