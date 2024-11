Rúben Amorim: Man United disse-me que a mudança era ‘agora ou nunca’

Rúben Amorim disse que queria adiar a sua transferência do Sporting CP para o Manchester United até ao final da temporada, mas foi informado pelo clube da Premier League que era “agora ou nunca”.

O Man United confirmou a nomeação de Amorim como seu novo treinador na sexta-feira, com o Sporting anunciando em comunicado ao regulador financeiro de Portugal, a CMVM, que os Red Devils pagaram uma taxa de 11 milhões de euros pela sua transferência.

Amorim, de 39 anos, cumprirá um período de aviso prévio no Sporting antes de começar oficialmente a trabalhar no United em 11 de novembro.

“Tive três dias para decidir uma opção que muda radicalmente a minha vida”, disse Amorim aos jornalistas após a vitória do Sporting por 5-1 sobre o Estrela Amadora, na sexta-feira.

“O único pedido que fiz foi para isso [transfer] será no final da temporada, e eles [United] me disse que não era possível; que era agora ou nunca. Eu sabia que se rejeitasse, em seis meses não o teria. E sabia que daqui a seis meses saberia que não estaria no Sporting.”

Amorim, que conquistou dois títulos da liga portuguesa com o Sporting – incluindo o primeiro em 19 anos – desde que ingressou em 2020, disse que já havia decidido deixar o clube no final da temporada, antes da oferta do United.

“No início da temporada tive uma conversa com o [Sporting] presidente e eu dissemos a ele que, independentemente do que acontecesse, esta seria minha última temporada no Sporting”, disse ele. “Surgiu esta situação do Man United, eles pagaram acima da cláusula de rescisão.”

Amorim, que foi alvo de Liverpool e West Ham no início deste ano, disse que é o momento certo para deixar o Sporting.

Rúben Amorim falou depois de ter levado o Sporting à vitória por 5-1 sobre o Estrela. Imagens de Zed Jameson/PA via Getty Images

“Já tive outras ofertas no passado, não é a primeira nem a segunda vez que a minha cláusula de rescisão será cumprida”, disse o português. “Cheguei a uma fase da minha vida em que tive que tomar uma decisão.”

Amorim assinou contrato em Old Trafford até 2027 com opção de mais um ano pelo clube.

Ele levará sua própria equipe.

“Vou levar minha equipe, mas teremos tempo para conversar sobre isso”, disse ele. “Sempre foi uma das condições.”

Amorim permanecerá no comando do Sporting no jogo em casa da Liga dos Campeões contra o Manchester City, em 5 de novembro, e no jogo do campeonato, em Braga, em 10 de novembro.

Seu primeiro jogo no comando do Man United será o jogo da Premier League contra o Ipswich Town, em Portman Road, em 24 de novembro.

Amorim se recusou a responder perguntas sobre seu próximo capítulo no United na sexta-feira.

“Não falei com nenhum jogador do Manchester United porque estou concentrado na tarefa que tenho pela frente”, disse ele. “Estou feliz por ficar nos próximos dois jogos. Falarei sobre o Man United no dia 11 de novembro.”

Amorim, que descreveu a sua passagem pelo Sporting “como a melhor fase da minha vida”, disse compreender o que os adeptos do clube sentem por ele ter saído do clube, tendo começado a temporada com 10 vitórias perfeitas em 10 jogos do campeonato.

“Todos no Sporting sabem o quanto é importante [the club] é para mim”, disse. “Entendo a decepção dos torcedores, saindo no meio de uma temporada que pode ser histórica… Mas hoje não é uma despedida, ainda temos dois jogos importantes com City e Braga, para manter a liderança.”

Em meio a relatos de que o United poderia contratar o atacante sueco Viktor Gyökeres, que marcou quatro gols na sexta-feira, Amorim disse: “Não vou contratar nenhum jogador do Sporting em janeiro”.