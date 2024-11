Rumores de transferência, notícias: Arsenal e Spurs de olho em Baleba, do Brighton

Tanto o Tottenham Hotspur quanto o Arsenal estão em busca de reforços no meio-campo antes da janela de transferências de janeiro, e Carlos Baleba, do Brighton & Hove Albion, está no radar dos clubes londrinos. Junte-se a nós para receber as últimas notícias, rumores e fofocas sobre transferências do mundo do futebol.

– Tottenham Hotspur e Arsenal estão monitorando a situação do meio-campista do Brighton & Hove Albion Carlos Balebade acordo com Ekrem Konur. O camaronês de 20 anos se juntou aos Seagulls vindo do Lille no ano passado por £ 23 milhões e fez 37 partidas em sua temporada de estreia, e desde então marcou dois gols em 10 jogos desta vez, apesar de ter sido deixado de fora para enfrentar o Liverpool em Sábado. No entanto, Brighton pode encontrar-se sob pressão para manter Baleba, com o Arsenal admirador de longa data do jovem, e os Spurs também à procura de potenciais reforços. Baleba tem contrato até 2028.

– O Chelsea espera vencer o Liverpool na assinatura do “próximo Mohammed Salah“, atacante do Borussia Dortmund Karim Adeyemide acordo com o Football Insider. Os Blues estão interessados ​​​​em contratar o jovem de 22 anos como parte de sua estratégia de identificar os melhores jovens talentos, mas primeiro precisariam reduzir seu elenco para facilitar a mudança. O Liverpool também considera Adeyemi um potencial pretendente ao atacante Salah, que ainda não renovou contrato em Anfield.

– Atacante Viktor Gyökeres parece certo que deixará o Sporting Lisboa em 2025, e o Corriere Dello Sport liga AC Milan e Juventus ao jogador de 26 anos. O avançado sueco marcou até agora 20 golos em 16 jogos nesta temporada, mas a saída do ex-técnico do Sporting, Ruben Amorim, para o Manchester United viu vários clubes ligados a uma transferência para o sueco. United e Arsenal estão entre os que planejam uma transferência para o sueco, enquanto Milan e Juve teriam sondado o atacante sobre uma transferência. No entanto, a actual cláusula de rescisão de 100 milhões de euros pode ser demais para os italianos.

– O Manchester United já esteve ligado a vários jogadores após o anúncio de que Ruben Amorim assumirá o comando do clube, incluindo o Sporting de Lisboa Ousmane Diomandémas a primeira contratação do treinador português poderá ser o jovem do Sunderland Chris Riggde acordo com o Football Insider. Os Black Cats estão relutantes em ver o meio-campista de 17 anos deixar o Nordeste e, por isso, estão pedindo uma taxa de cerca de £ 20 a £ 30 milhões. Chelsea e Real Madrid também estão interessados ​​na estrela em ascensão.

– O West Ham United sofreu um início de temporada difícil e é um dos vários clubes da Premier League que está considerando uma transferência para o extremo do Atalanta Ademola Lookmande acordo com Teamtalk. Os Hammers estavam atrás do jogador de 27 anos neste verão, mas podem tentar novamente em janeiro, embora a equipe italiana não queira deixá-lo sair. Como tal, eles estão exigindo uma taxa de cerca de £ 60 milhões para o internacional nigeriano, embora estejam cientes de que seu poder de barganha diminuirá quanto mais tempo eles passarem sem persuadir Lookman a estender seu contrato para além de 2026.