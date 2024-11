Rumores de transferência, notícias: Real Madrid lidera corrida para contratar Wirtz

O Real Madrid espera vencer alguns dos seus maiores rivais europeus ao contratar Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, enquanto Los Blancos também estão avançando na busca por Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. Junte-se a nós para receber as últimas notícias, rumores e fofocas sobre transferências do mundo do futebol.

Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, está relacionado com a transferência para o Real Madrid. (Foto de Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

– Manchester City e Bayern de Munique manifestaram recentemente interesse no meio-campista do Bayer Leverkusen Florian Wirtzmas o Real Madrid é o favorito para o jovem de 21 anos, relata Florian Plettenberg. Ele diz acreditar que já ocorreram discussões entre Los Blancos dirigentes e representantes do jogador, embora o Real Madrid ainda não tenha negociado diretamente com o Leverkusen. O Bayer está relutante em deixar Wirtz sair e continua esperançoso de poder convencer o internacional alemão a permanecer depois de 2027.

– Trent Alexander-Arnold poderia chegar a um acordo para deixar o Liverpool e ingressar no Real Madrid em questão de semanas, relata o Football Insider. Diz-se que o time espanhol está “fazendo avanços” para atrair o versátil jogador de 26 anos de Anfield, e Alexander-Arnold está livre para negociar um pré-contrato com os gigantes da LaLiga a partir de 1º de janeiro. fazendo tudo o que podem para persuadir a estrela local a ficar, junto com seus companheiros de equipe Virgílio van Dijk e Mohammed Salah.

– O Barcelona está entre vários clubes europeus interessados ​​no goleiro do Lille Lucas Cavaleirosegundo o Esporte. O jogador de 22 anos estrelou pelo Lille na conquista da qualificação para a UEFA Champions League na época passada e voltou a impressionar durante a vitória dos franceses por 1-0 sobre o Real Madrid, no mês passado. O Blaugrana dizem que monitoram sua forma há um ano, mas há um número crescente de clubes que também planejam suas próprias mudanças.

– O Sporting CP está a ter de evitar o interesse em vários dos seus jogadores esta temporada, e Geovany Quenda é a última estrela a atrair interesse de toda a Europa, incluindo clubes como Juventus e Manchester City, relata Tuttosport. O City tem a vantagem do futuro novo diretor desportivo, Hugo Viana, que como diretor desportivo do clube português durante seis anos viu Quenda subir nas faixas etárias.

– O Tottenham Hotspur parece pronto para aceitar a opção de contratar o meio-campista do Real Betis Johnny Cardoso por uma taxa fixa de 25 milhões de euros no próximo verão, informa Fabricio Romano. A mudança para trazer o jogador da USMNT de 23 anos para a Premier League faz parte do acordo existente que viu a Argentina Giovani Lo Celso deixe o norte de Londres para Betis. No entanto, há um limite de tempo para os Spurs aceitarem a sua opção, sendo o negócio elegível apenas até junho de 2025.