Sankey descreve punição para escolas da SEC por fingir lesões

O comissário da SEC, Greg Sankey, enviou um memorando na sexta-feira aos diretores atléticos e aos treinadores de futebol da liga, descrevendo punições se os jogadores continuarem a fingir lesões nos jogos.

“Tão claramente quanto pode ser afirmado: interrompa toda e qualquer atividade relacionada a fingir lesões para criar intervalos”, escreveu Sankey no memorando, cuja cópia foi obtida pela ESPN.

Ele encerrou o memorando escrevendo: “Jogue futebol e pare com a bobagem de fingir lesão”.

Punição da SEC por fingir lesões Primeira Ofensa: Técnico recebe repreensão pública e multa de US$ 50 mil

Segunda Ofensa: O técnico recebe outra reprimenda e multa de US$ 100 mil

Terceira Ofensa: Técnico recebe nova repreensão e será suspenso para próximo jogo de seu programa

— Por memorando obtido pela ESPN

Cada vez mais, ao longo dos últimos anos, os treinadores têm acusado repetidamente as equipas adversárias e os treinadores de fingirem lesões para perturbar o ritmo e o fluxo das ofensivas, especialmente aquelas que são agitadas e raramente se aglomeram. As emissoras apontaram vários casos óbvios nesta temporada em que jogadores caíram no chão perto da linha lateral alegando estarem lesionados no momento em que o ataque adversário estava prestes a fazer o snap da bola.

Cada jogada em que possa ter ocorrido uma lesão falsa deve ser submetida à SEC para revisão. Steve Shaw, o coordenador nacional de arbitragem de futebol, determinará o que constitui uma lesão falsa. De acordo com o memorando de Sankey, essas diretrizes vão desde Shaw determinar que ocorreu uma lesão fingida, que é mais provável que uma lesão simulada tenha ocorrido, que um jogador tentou fingir uma lesão ou qualquer outra declaração geral de (Shaw) estabelecer a probabilidade de uma lesão fingida.

Sankey escreveu que criar intervalos para lesões, no ataque ou na defesa, “não é aceitável e é um desrespeito ao jogo de futebol”.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

As punições estabelecidas no memorando de Sankey incluem o seguinte: pela primeira infração, o treinador principal recebe uma reprimenda pública e uma multa de US$ 50.000; para a segunda infração, outra repreensão e multa de US$ 100.000; por uma terceira infração, nova repreensão e o técnico será suspenso para o próximo jogo de seu programa.

Qualquer membro da equipe envolvido na sinalização ou na instrução de um jogador para fingir uma lesão enfrentará as mesmas medidas, incluindo penalidades financeiras e suspensão. Um jogador citado por fingir uma lesão também pode estar sujeito a uma repreensão pública.

Sankey disse aos repórteres há algumas semanas, no jogo Oklahoma-Texas, que estava preocupado com as crescentes acusações de fingir lesões.

“Se alguém estiver ferido, precisamos levar isso a sério”, disse Sankey. “Mas a criação de questões – e quero dizer isto em todo o país – precisa parar.”