Seahawks WR DK Metcalf, TE Noah Fant descartados contra Rams

RENTON, Washington – O Seattle Seahawks descartou o receptor estrela DK Metcalf para o confronto da NFC West com o Los Angeles Rams no domingo no Lumen Field.

Os Seahawks também não terão outra arma ofensiva, o tight end Noah Fant, que foi descartado devido a uma lesão na virilha, mas eles podem recuperar o right tackle George Fant (joelho) de sua passagem como reserva lesionado. O linebacker Ernest Jones IV (pescoço) está listado como questionável.

Metcalf perderá o segundo jogo consecutivo por causa da entorse MCL de grau 1 que sofreu na semana 7. O técnico Mike Macdonald disse na segunda-feira que estava otimista que Metcalf retornaria esta semana, mas o recebedor ainda não treinou desde que sofreu a lesão.

Macdonald disse na sexta-feira que Metcalf não teve nenhum revés.

“Ele só precisa de mais tempo”, disse Macdonald. “Não é nada que ele pudesse ter feito de forma diferente. Só precisamos de mais tempo para ele. Isso é o melhor para ele e para a equipe.”

Metcalf havia perdido apenas um jogo em suas primeiras cinco temporadas na NFL, quando machucou o joelho direito contra o Atlanta Falcons em 20 de outubro. Suas 568 jardas recebidas foram o terceiro maior número na NFL em sete semanas.

Macdonald expressou otimismo de que Metcalf estará pronto para retornar após a despedida dos Seahawks na próxima semana.

“Mas, novamente, com essas coisas, dissemos semana após semana desde o início”, disse ele. “Acho que é onde estamos neste momento, então acho que é justo dizer que estamos fazendo isso semana após semana neste momento. Acho que é uma avaliação justa.”

Noah Fant machucou a virilha no treino no início desta semana. Macdonald disse que “vai levar algum tempo” até que ele retorne e que sua disponibilidade após o adeus é incerta, mas que a equipe não prevê colocar o tight end no IR.

George Fant está se aproximando do retorno do IR. O veterano treinou nas últimas duas semanas e foi listado como participante titular na sexta-feira, com Macdonald dizendo que ele “parece muito bem”. Macdonald se recusou a dizer se será ativado para o jogo de domingo, mas Fant não tem uma designação de jogo, indicando que o time o considera saudável o suficiente para jogar.

Seattle contratou George Fant em março para substituir Abe Lucas, que ainda está se recuperando da lista de incapazes físicos. Lucas (joelho) também treinou nas últimas duas semanas, mas foi descartado para o jogo de domingo, como esperado.

“Não quero dizer no cronograma, porque, na verdade, o cronograma é: vamos continuar progredindo e depois tomaremos uma decisão sobre onde estamos”, disse Macdonald. “Ele está ganhando confiança, trabalhando duro, ficando confortável com o desconforto até certo ponto. É onde estamos agora.”

Jones não treinou na sexta-feira depois que seu pescoço enrijeceu, segundo Macdonald. Seattle (4-4) trouxe o linebacker na semana passada em uma troca com o Tennessee Titans, que o adquiriu do Rams antes do início da temporada.

“Vamos encarar isso dia após dia”, disse Macdonald. “Acabamos de cuidar dele hoje.”

Nose tackle Cameron Young (joelho) também foi descartado.

Macdonald disse que ainda espera que o linebacker externo Uchenna Nwosu (quadríceps) e o safety Rayshawn Jenkins (mão) retornem do IR em algum momento desta temporada.

Os Rams (3-4) são os favoritos de um ponto neste fim de semana, de acordo com a ESPN BET.