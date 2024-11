Secretaria de Cultura de Alagoas define Penedo como sede regional para orientação sobre editais da PNAB

Seis municípios situados no Litoral Sul, Baixo São Francisco e no Agreste alagoano serão orientados por Penedo sobre os editais da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

A regionalização do trabalho por região administrativa do governo estadual foi um dos temas abordados durante o Papo PNAB realizado nesta quinta-feira, 31 de outubro, no auditório do Centro Cultural Chalé dos Loureiros, espaço da Fundação Casa do Penedo.

A parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo é executada por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult) e a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Em Penedo, o trabalho da administração Ronaldo Lopes já leva informações sobre como ter acesso aos editais da PNAB por parte de grupos, associações e artistas que residem na zona rural, com visitas realizada em localidades como Tabuleiro dos Negros, Ponta Mofina e povoados da APA da Marituba.

Essas visitas técnicas também serão realizadas em Feliz Deserto, Piaçabuçu, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Brás e Olho d’Água Grande, sempre em conjunto entre membros da Prefeitura de Penedo e dos municípios de sua área de atuação.

O Papo PNAB em Penedo promoveu orientações aos fazedores de cultura locais, com participação direta da gestora da Secult Alagoas, Melina Freitas; da Secretária Teresa Machado (SEMCLEJ; da gerente adjunta do Sebrae Regional Sul, Pauline Reis; e do gerente da agência do Banco do Nordeste em Penedo, Fredi Fonseca.

O detalhamento sobre os editais da PNAB ficou a cargo da equipe técnica da Secult, com abertura para questionamentos. Vale ressaltar que as inscrições estão abertas até o próximo dia 8 de novembro, com disponibilidade de orientação nas unidades do Sebrae e na sede da Secretaria de Cultura de Penedo.

O atendimento presencial na SEMCLEJ acontece das nove às onze horas e das 14h às 16 horas, no sobrado localizado na Rua Dâmaso do Monte, nº 157, próximo da Prefeitura de Penedo.

Quem preferir, também pode se inscrever de forma on-line, no Cadastro Único da Cultura de Alagoas (CUCA), no site cuca.al.gov.br.

Texto e foto destaque Fernando Vinícius/jornalista Secom

Galeria de imagens – Kamylla Feitosa e Deywisson Duarte