Seleção Brasileira: Neymar e Endrick ficaram de fora das eliminatórias da Copa do Mundo

O atacante Neymar, do Al Hilal, e Endrick, do Real Madrid, ficaram de fora da seleção brasileira para as próximas eliminatórias da Copa do Mundo, na Venezuela e no Uruguai.

Endrick, de 18 anos, jogou apenas 107 minutos pelo Real Madrid e não alinhou nos últimos quatro jogos da sua equipa.

Neymar, de 32 anos, voltou a jogar pelo Al Hilal no dia 21 de outubro, após um ano de ausência devido a lesão.

“Decidimos não trazê-lo para não apressar as coisas”, disse o técnico brasileiro Dorival Junior na sexta-feira.

“Ele está praticamente recuperado, mas teve apenas alguns minutos, o que pesou muito na decisão”.

Neymar, maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, jogou pela última vez por seu país em 17 de outubro de 2023, jogo em que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo.

Neymar voltou ao Al Hilal depois de um ano afastado devido a lesão em outubro. François Nel/Getty Images

“Ele estava disposto a estar aqui, mas também entendeu a situação, a condição em que se encontra, a falta de minutos [13] em campo”, disse Dorival.

“Temos que respeitar o processo do clube. Um jogador do seu nível tem sempre o prazer de estar aqui. Isto é muito importante para nós, apesar de ele não estar em plenas condições”.

Neymar terá que esperar até as eliminatórias da Copa do Mundo de março de 2025, contra Colômbia e Argentina, para retornar à seleção nacional.

O avançado do Real Madrid, Vinícius Júnior, está de regresso à equipa, depois de ter falhado as eliminatórias de Outubro devido a uma lesão no pescoço.

Vinícius chega ao elenco após uma semana decepcionante em que perdeu a Bola de Ouro. O brasileiro terminou atrás de Rodri, do Manchester City.

“Falei com ele no dia anterior porque quero falar com ele pessoalmente”, disse Dorival sobre Vinícius.

“Na minha opinião, uma situação injusta, até porque se trata de um prémio individual. Nada contra quem ganhou o prémio, muito pelo contrário, é o reconhecimento de um dos grandes jogadores do futebol espanhol, mas do Vinícius, pelo trabalho que fez. , deveria ter recebido atenção diferente.

“Mas o maior prêmio que Vinícius ganhou foi o reconhecimento e o respeito do seu povo. A grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça que foi feita ao jogador que merecidamente poderia ter recebido o prêmio”.

O adolescente Estêvão Willian, que vai para o Chelsea e ficou de fora da equipe nas eliminatórias de outubro, está no elenco de 23 jogadores.

Estêvão, de 17 anos, marcou 11 gols pelo Palmeiras no campeonato e é o artilheiro da Série A do Brasil ao lado de Pedro Guilherme, do Flamengo. O extremo do Manchester City, Savinho, que foi carregado numa maca durante a derrota por 2-1 para o Tottenham, na Carabao Cup, na quarta-feira, com suspeita de lesão no tornozelo direito, também foi incluído.

O Brasil está em quarto lugar na tabela de qualificação da América do Sul para a Copa do Mundo, quatro pontos atrás da líder Argentina, após 10 jogos. O Brasil joga contra a Venezuela no dia 14 de novembro e recebe o Uruguai cinco dias depois. As seis melhores seleções se classificarão automaticamente para a Copa do Mundo de 2026, com o sétimo colocado indo para um playoff intercontinental.

Seleção Brasileira

Goleiros: Bento (Al Nassr), Éderson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Defensores: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham United) e Raphinha (Barcelona)

Avançados: Estevão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinícius Jr.