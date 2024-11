Será que Jessica Pegula conseguirá conquistar o maior título de sua carreira nas finais do WTA?

Menos de uma hora depois de perder na final do Aberto dos Estados Unidos em setembro, Jessica Pegula entrou em sua entrevista coletiva com uma expressão estóica no rosto. Ela rapidamente se sentou em sua cadeira, ajustou o rabo de cavalo e suspirou antes de dar suas primeiras ideias sobre o jogo.

Ela teve suas chances contra Aryna Sabalenka, mas acabou perdendo por 7-5, 7-5, e era impossível prever o quão decepcionada Pegula ficaria ao ter que responder a perguntas sobre isso.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Mas não houve lágrimas, pelo menos não publicamente, de Pegula naquele dia. Ela admitiu que estava frustrada por não ter conseguido forçar um set decisivo e “irritada” com a derrota, mas sua natureza imperturbável e positividade, sua marca registrada, retornaram rapidamente. Ela sabia que acabaria vendo o resultado do vice-campeonato em Nova York como uma vitória.

“Se não consigo tirar confiança disso, deve haver algo errado”, disse Pegula. “Acho que ganhei confiança ao vencer 250, ao vencer 1.000, ao poder ganhar outros 1.000. Vários agora. Então, para poder ser finalista do Grand Slam, acho que foi a última coisa para mim, fiz muitas quartas de final, [so then it was] ‘Mas posso chegar à semi, posso ser um candidato a ganhar um Grand Slam?’

“Olhando para trás, perdi novamente para uma jogadora muito boa. Perdi para meninas que praticamente venceram o torneio todas as vezes. Sei que meu nível estava certo.”

Agora, cerca de sete semanas depois, após uma temporada de montanha-russa cheia de triunfos na carreira, mas também de ausências prolongadas, Pegula, número 6 do ranking, terá a chance de utilizar essa crescente autoconfiança e ganhar o maior título de sua carreira no WTA. Finais. Ela estava fora do top 20 no início do verão, mas dificilmente se classificou para o prestigiado torneio pelo terceiro ano consecutivo devido a uma posição dominante na quadra dura.

“Ela tem grandes objetivos”, disse o técnico de Pegula, Mark Knowles, à ESPN esta semana. “Fora vencer Slams, o segundo maior objetivo de todos esses [elite] jogadores é fazer o campeonato de final de ano. É uma validação que você teve uma ótima temporada e são apenas os oito melhores jogadores do mundo, é muito difícil chegar lá. Ela está entusiasmada com isso e ansiosa para enfrentar o desafio contra os melhores dos melhores.”

Pouco antes de completar 30 anos, em fevereiro, Pegula sabia que precisava fazer uma mudança.

Depois de chegar a três quartas de final consecutivas no Aberto da Austrália, Pegula foi derrotado na segunda rodada do primeiro torneio importante do ano. O resultado decepcionante – e o aniversário marcante que se aproximava – a fizeram pensar sobre o resto de sua carreira e o que ela queria alcançar.

Forçada a perder a tacada na quadra dura do Oriente Médio devido a uma lesão no pescoço, Pegula decidiu se separar de seu técnico de longa data, David Witt, durante seu tempo fora das competições. Os dois começaram a trabalhar juntos em 2019 e Witt esteve ao seu lado em praticamente todos os avanços de sua carreira – vendo-a passar de uma jogadora classificada fora do top 100 para uma das cinco primeiras, seis vezes importante nas quartas de final e candidata perene .

“David e eu obviamente tivemos muito sucesso e o que conseguimos realizar juntos foi incrível, mas acho que tendo começado com ele quando eu tinha talvez 25 anos, e depois com 30 este ano, acho que estou em um um lugar muito diferente – uma classificação diferente, um lugar diferente em termos pessoais e profissionais”, disse Pegula em março em Indian Wells. “Eu simplesmente senti que precisava arriscar. Tenho 30 anos – não que ter 30 seja o fim – e acho que simplesmente não queria olhar para trás e pensar: ‘Talvez eu devesse ter tentado alguém outra coisa ou tentei algo diferente.'”

Pegula teve uma temporada de altos e baixos, com mudanças de treinador, lesões e marcos na carreira. Imagens de Clive Brunskill/Getty

Digite “The Marks”, como Pegula os chama.

Pegula então recorreu a Knowles, um ex-jogador de duplas bem classificado e três vezes campeão do Slam. Knowles já havia treinado jogadores masculinos como Mardy Fish, Milos Raonic e Jack Sock, mas estava ocupado com suas responsabilidades como comentarista de televisão e não pretendia voltar à rotina mundial. Mas ele conheceu Pegula quando ela já havia participado de seu torneio beneficente e não pôde deixar de ficar intrigado. Depois de alguma discussão, Knowles concordou em março em embarcar, ao lado de seu amigo de longa data Mark Merklein, com quem representou as Bahamas em vários Jogos Olímpicos e eventos da Copa Davis.

Merklein mora a apenas 15 minutos de Pegula, em sua cidade natal, Boca Raton, Flórida, então ele poderia praticar com ela regularmente enquanto não estivesse na estrada, e os dois treinadores se revezariam com ela nos torneios. Parecia um acordo perfeito para todas as partes, mas o trio logo encontrou seu primeiro obstáculo quando Pegula sofreu uma lesão na costela na Billie Jean King Cup, em abril. Ela ficou afastada durante a temporada europeia de saibro. Knowles chamou aquele de “momento complicado”, mas por mais frustrante que tenha sido para Pegula, ela também ficou grata pelo raro tempo sem viajar.

“Ela adora as coisas simples de casa, como fazer café e sair com os cachorros”, disse Kelly, irmã de Pegula, à ESPN antes da final do Aberto dos Estados Unidos no mês passado. “Nós dois amamos videogames desde que éramos mais jovens e quando ela se machucou, jogamos uma quantidade embaraçosa de Call of Duty. Ela nunca tem tempo livre durante a temporada porque está muito presa, mas estávamos literalmente jogando todos os dias. “

Quando não estava jogando com Kelly, Pegula trabalhava diligentemente para voltar a tempo para a temporada de grama. Ela conseguiu – pensando em levar seu PS5 para o exterior para continuar jogando COD, mas acabou decidindo não fazê-lo. Ela conquistou seu primeiro título na grama no Aberto da Alemanha apenas no segundo torneio de seu retorno.

“Até esta temporada, ela não tinha que lidar com lesões há alguns anos e disse que havia esquecido o quanto amava o jogo até não poder jogar”, disse Knowles. “E acho que isso ficou evidente. Ela voltou com um vigor renovado e imediatamente começou a jogar muito bem.”

Pegula perdeu na segunda rodada em Wimbledon – e na mesma rodada nas Olimpíadas de Paris, semanas depois – mas Knowles e a equipe sentiram que seu nível era forte, apesar dos resultados. Todos tinham grandes esperanças para a temporada de verão em quadra dura.

Pegula correspondeu a essas expectativas – e muito mais.

Poucos dias depois de retornar de Paris, Pegula abriu sua defesa do título no nível 1000 do Aberto do Canadá. Resistindo a uma série de adversários ferozes, Pegula venceu o evento com uma vitória por três sets sobre Amanda Anisimova na final. Na semana seguinte, ela chegou à final do Cincinnati Open, outro torneio de nível 1000, com vitórias impressionantes sobre jogadoras como Karolina Muchova e Paula Badosa. Ela perdeu para Sabalenka por 6-3 e 7-5 na final.

E, enquanto muitos jogadores importantes lutaram em Nova York e culparam a rotina cansativa do verão, Pegula registrou a melhor corrida importante de sua carreira. Ela creditou suas pausas involuntárias na turnê como parte do motivo pelo qual ela permaneceu “mais renovada do que provavelmente todo mundo”.

Pegula derrotou Iga Swiatek nas quartas de final e avançou para sua primeira grande final no Aberto dos Estados Unidos em setembro. Imagens de Mike Stobe/Getty

“De uma forma estranha, foi quase uma coisa boa olhar para trás”, acrescentou ela.

Kelly insistiu que o recorde anterior de 0-6 nas quartas de final de Pegula não era algo que assombrava ativamente sua irmã. “Eu nem percebi quantas moedas ela ganhou até que todo mundo começou a falar sobre isso”, disse ela. Mas alguns especularam se Pegula algum dia superaria o obstáculo. E para conseguir isso no Aberto dos Estados Unidos, ela teria que vencer a então número 1 do mundo e pentacampeã principal, Iga Swiatek. De alguma forma, ela fez tudo parecer fácil com uma vitória por 6-2 e 6-4.

“Estou tão feliz que vocês não podem me perguntar sobre chegar às semifinais. [anymore]”, brincou Pegula com os repórteres após a partida.

Knowles creditou a habilidade de Pegula de bloquear o ruído externo e se concentrar em seu próprio jogo para a vitória decisiva.

“Nós realmente olhamos para aquela partida de forma isolada, o que é difícil de fazer como atleta”, disse Knowles. “É claro que ela estava ciente da situação e de quem estava jogando, mas nos concentramos em quão bem ela estava jogando. [going in] e o que ela poderia fazer para vencer aquela partida. Acho que o que ela aprendeu com a vitória nas quartas de final foi: ‘Ei, basta executar o plano de jogo e jogar o melhor que puder e aconteça o que acontecer, acontecerá.’

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Insiders da liga sobre os problemas do Bucks e do Nuggets »

• Apostas adequadas para agentes livres não chamados Soto »

• Amorim é a melhor contratação para o Manchester United? »

Mais conteúdo ESPN + »

Pegula aproveitou essa lição no dia seguinte na semifinal contra Muchova. Perdendo o primeiro set por 6-1 em apenas 30 minutos e ficando com uma desvantagem de 2-0 para abrir o segundo set, Pegula recusou-se a desistir. Ela voltou à partida e venceu 12 dos últimos 16 jogos da partida para a vitória de retorno. Menos de 48 horas depois, ela quase conseguiu fazer o mesmo contra Sabalenka na final. Perdendo por 3 a 0 no segundo set, Pegula recuperou cinco games consecutivos e um set decisivo parecia quase certo antes de Sabalenka encontrar outro equipamento.

Pegula venceu três partidas em dois torneios desde a final do Aberto dos Estados Unidos e passou duas semanas em casa antes de seguir para Riad, na Arábia Saudita, para as finais do WTA. O torneio começa no sábado, com os oito jogadores divididos em dois grupos, e os jogadores enfrentam todos em seu grupo no estilo round-robin para determinar quem avança para as semifinais. Pegula está no grupo laranja com um trio de grandes campeões: Swiatek, Coco Gauff e Barbora Krejcikova.

Embora tenha sido finalista em 2023, este ano até avançar para as semifinais será um desafio. Mas Knowles acredita que a última aparição de Pegula em Nova York será inestimável no torneio e além.

“Acho que ela sempre acreditou que poderia chegar a uma final de Grand Slam, mas agora isso foi validado e sua mentalidade mudou para: ‘Estou aparecendo para vencer este evento’ antes de cada torneio que ela jogar”, disse Knowles. . “Ela é uma das atletas mais duronas que já conheci. Acho que muitas pessoas não percebem isso, mas você pode ver quando ela salva match points, ela simplesmente tem essa determinação obstinada que é inata.

“Ela só quer continuar melhorando, continuar mexendo, continuar aprendendo. Ela só tem entusiasmo, vontade de ser ótima. Temos que tirá-la da quadra de treino, temos que pegar as bolas, tirar a raquete. O caminho as pessoas pensam em Kobe Bryant nunca querendo sair da academia? É uma qualidade única e, como Kobe e outros grandes atletas, ela é simplesmente especial.