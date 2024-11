Slot do Liverpool: não falo com Virgil van Dijk sobre seu futuro

O técnico do Liverpool, Arne Slot, admitiu que não conversa com Virgil van Dijk sobre sua situação contratual.

Van Dijk está nos últimos meses de seu contrato em Anfield e estará livre para deixar o clube como agente livre se uma prorrogação não for acordada. Falando após o empate com o Arsenal no fim de semana passado, o capitão do Liverpool disse que estava calmo com a situação e adiou as negociações sobre seu futuro para o final da temporada.

O futuro de Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold no clube também está em equilíbrio, com ambos os jogadores ainda não assinando prorrogações de seus contratos que expiram no final da temporada.

No entanto, Slot não se incomoda com a situação, já que o desempenho do trio em campo não foi afetado.

Van Dijk e Alexander-Arnold fazem parte de uma defesa que sofreu menos gols na Premier League nesta temporada e os seis gols e cinco assistências de Salah na liga colocaram o Liverpool em segundo lugar.

Virgil van Dijk poderia deixar o Liverpool como agente livre no final da temporada. Imagens de Michael Steele/Getty

“A situação do contrato se torna um problema se os jogadores não tiverem um desempenho tão bom como estão agora”, disse Slot em entrevista coletiva na sexta-feira.

“No momento, todos os três estão em uma boa posição, com um desempenho muito bom. Há discussões contínuas com as pessoas com quem Virgil diz que precisa conversar, e não sou eu, como você sabe.

“Virgil está completamente certo ao dizer que não sabe qual será o seu futuro se ainda não tiver assinado o contrato.”

Enquanto isso, Slot confirmou que Alisson e Diogo Jota perderão o confronto de sábado contra o Brighton.

“[I’ve] já disse isso algumas vezes, é sempre difícil dizer exatamente quando estão prontos, pois a última fase da recuperação pode ocorrer alguns dias depois ou menos.

“Vamos ver se eles [Alisson and Jota] pode se juntar a nós após a pausa internacional.

“[Federico] Chiesa não volta antes da pausa internacional. Esperamos que ele possa fazer coisas no intervalo internacional e depois se juntar a nós.”