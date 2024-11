SMU QB Kevin Jennings liberado para confronto de Pitt

O quarterback da SMU, Kevin Jennings, foi clinicamente liberado para o confronto dos 20 primeiros com o Pittsburgh neste fim de semana e será titular no Mustangs na noite de sábado, disse o técnico Rhett Lashlee à ESPN.

Jennings foi descrito como um “bando de caras espancados” por Lashlee e foi listado como questionável no início do jogo. Sua lesão não foi divulgada. Ele precisou de autorização médica para jogar no sábado à noite, disseram fontes à ESPN no início da semana. Essa autorização veio no final desta semana, disse Lashlee.

Jennings está 5-0 como titular nesta temporada pelo 20º SMU, que sedia um confronto importante contra o 18º Pitt. Jennings tem 6-1 em sua carreira como titular e emergiu como o engenheiro de um dos ataques mais perigosos do ACC.

Ele arremessou 1.594 jardas com 10 touchdowns e cinco interceptações nesta temporada. Ele completou 21 de 27 passes em uma vitória fora de casa em Louisville e arremessou 322 jardas em uma vitória em Stanford. Jennings também correu 321 jardas e três touchdowns.

Ambos os quarterbacks no jogo de sábado tiveram alguma ambigüidade em relação ao seu status. Eli Holstein, do Pitt, também foi inocentado no final da semana, anunciou o técnico Pat Narduzzi em seu programa de rádio na quarta-feira.

Ambas as equipes estão invictas no jogo ACC, com Pitt entrando com 7-0 no geral (3-0 ACC) pela primeira vez desde 1982. SMU está com 7-1 no geral (4-0 ACC), com sua única derrota ocorrendo no início do ano para a invicta BYU.

Jennings levou um golpe que Lashlee chamou de “um verdadeiro tiro” durante o jogo da SMU contra Duke na noite de sábado. Ele lançou três interceptações na vitória do SMU por 28-27.

No jogo ACC, o ataque do SMU ocupa o terceiro lugar em pontuação, com 36,0 pontos por jogo. Os Mustangs também estão em terceiro lugar, com 477,3 jardas por jogo da liga.