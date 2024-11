Tiffany Haddish brinca sobre DUI no mesmo evento em que foi presa no ano passado

Tiffany Haddish não está cometendo os mesmos erros neste Dia de Ação de Graças do ano passado … dizendo aos fãs no Laugh Factory que ela está feliz por estar de volta – mas ela não será presa novamente.

Lembre-se, Haddish se apresentou no mesmo evento no ano passado, no Dia de Ação de Graças… e, horas depois, os policiais do Departamento de Polícia de Beverly Hills prendeu ela por DUI depois que ela supostamente adormeceu ao volante de seu carro no meio de uma rua.