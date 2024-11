Tori Spelling mostra piercings na barriga em top cropped

Ortografia de Tori está exibindo algumas novidades… expondo seu abdômen em um top curto – com um par de piercings presos na lateral do corpo.

A atriz saiu em Los Angeles com sua filha, Estelano início desta semana … e – enquanto saía do Taco Bell com um monte de guloseimas – os fotógrafos capturaram os piercings no estômago da estrela.