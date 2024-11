Transmissão ao vivo de Condit vs. MVP online

A transmissão ao vivo on-line de Condit x MVP é para as preliminares do Polaris 30 na tarde de sábado, em Fairfield Halls, em Londres, Inglaterra.

Serão 16 lutas nas preliminares de Condit vs. MVP. As correspondências abaixo são as seguintes:

Kieran Kichuck x Carson Coles

Rosa Walsh x Sula Mae Loewenthal

Andy Roberts vs. Marco Canha

Will Stone x Matt Inman

Ian Butler x Will Nicholls

Paul Redmond vs. Christian Ozbek

Jack Tyley x Nathan Jones

Ben Hodgkinson x Dave Weston

Paweł Jaworski vs. Faris Benlamkadem

Francesca Lana vs. Martyna Zola

Sam Gibbs x Hejraat Rashid

Steve O’Keefe x Norbert Novanyi

Craig Young x Dinu Bucket

Jean Luca Maltese x Harry vagamente

Romao Carvalho vs. Muhammed Mustafa

Tommy Yip x Reiss Bailey

Após o término das preliminares, o evento passará para o UFC Fight Pass às ​​15h30 horário do leste dos EUA. No. Na luta principal, o veterano do UFC Carlos Condit enfrenta o astro do UFC Michael Page em uma disputa de peso médio.