Travis Kelce apoia Jason Kelce após incidente de lançamento de telefone

Travis Kelce está defendendo seu irmão mais velho depois de sua recente explosão com um espectador no jogo da Penn State – dizendo que sabe Jasão não tem ódio em seu coração.

Os irmãos Kelce iniciaram seu último episódio de seu podcast “New Heights” abordando o elefante na sala … com a lenda do Philadelphia Eagles mais uma vez expressando seu arrependimento por ter entretido o questionador – especialmente retornando a linguagem homofóbica lançada contra ele no altercação.