Travis Kelce comparece ao show de Taylor Swift após a controvérsia sobre calúnias gays de Jason Kelce

Travis Kelce sementes para se divertir muito Taylor Swiftshow de Indiana no sábado à noite – em meio à polêmica envolvendo seu irmão Jasão usando insultos homofóbicos.

Travis e seu amigo, Ross Travisapareceu no show da turnê “Eras” de Taylor no sábado à noite no Lucas Oil Stadium em Indianápolis, onde eles compartilharam a seção VIP com um grupo que incluía a mãe de Taylor, Andreiae *NSYNC Joey Fatone.

Confira o vídeo… Travis está se divertindo muito com os outros ouvindo Taylor tocar música após música no palco. A certa altura, Travis é visto sorrindo e abraçando uma mulher antes de ir conversar com Andrea.

O tight end do Kansas City Chiefs começa a dançar com Andrea e levanta um braço ao som da música de Taylor. Travis parece estar de ótimo humor, despreocupado com o incidente da quebra do telefone celular de Jason na Pensilvânia no início do dia.

O vídeo mostra Jason pegando o telefone de alguém e jogando-o no chão antes de partir – logo depois que alguém na multidão ligou Travis uma calúnia gay.



O ex-astro da NFL que virou comentarista estava em Happy Valley para o confronto entre Ohio State e Penn State na manhã de sábado, e uma multidão começou a seguir a estrela … torcendo por ele e pedindo socos no início.

